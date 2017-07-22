Realme уже давно вынашивает планы стать брендом, создающим не только смартфоны, но и технологичные устройства для повседневной жизни. Сегодня компания сделала большой шаг в этом направлении, представив свои первые умные часы Realme, дизайн которых очень напоминают аналогичный гаджет от Apple.
Realme Watch оснащены 1,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 320 x 320 пикселей, плотностью пикселей 323 PPI и яркостью 380 нит. Экран имеет защиту Gorilla Glass 3. В часах есть двенадцать различных предустановленных вариантов циферблата, но в дальнейшем компания обещает выпустить обновление, которое дополнит начинку часов еще сотней различных циферблатов.
На борту круглосуточно работающий Health Assistant, который включает в себя монитор сердечного ритма в режиме реального времени, монитор уровня кислорода в крови (SpO2) и 14 спортивных режимов. Спортивные режимы включают футбол, баскетбол, настольный теннис, велосипед, йогу, крикет, бег, ходьбу, беговую дорожку, бадминтон, фитнес и другие. Помимо этого, на борту есть напоминалка о необходимости движения, напоминание о необходимости выпить воды и функция мониторинга сна.
Устройство может быть подключено к смартфонам с помощью приложения Realme Link, которое позволит осуществлять звонки и получать уведомления о сообщениях, а также интеллектуальные уведомления от нескольких других сторонних приложений. Realme Watch также можно использовать для управления музыкой, разблокировки смартфона, а также для управления функциями камеры смартфона.
Часы Realme выпускаются в четырех цветах ремешка-черном, красном, синем и зеленом, и будут доступны в продаже с 5 июня по цене в $52 (3700 руб.).
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