РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Realme представила свои первые умные часы

25 мая 2020, 12:40


Realme уже давно вынашивает планы стать брендом, создающим не только смартфоны, но и технологичные устройства для повседневной жизни. Сегодня компания сделала большой шаг в этом направлении, представив свои первые умные часы Realme, дизайн которых очень напоминают аналогичный гаджет от Apple.

Realme представила первые умные часы бренда


Realme Watch оснащены 1,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 320 x 320 пикселей, плотностью пикселей 323 PPI и яркостью 380 нит. Экран имеет защиту Gorilla Glass 3. В часах есть двенадцать различных предустановленных вариантов циферблата, но в дальнейшем компания обещает выпустить обновление, которое дополнит начинку часов еще сотней различных циферблатов.




На борту круглосуточно работающий Health Assistant, который включает в себя монитор сердечного ритма в режиме реального времени, монитор уровня кислорода в крови (SpO2) и 14 спортивных режимов. Спортивные режимы включают футбол, баскетбол, настольный теннис, велосипед, йогу, крикет, бег, ходьбу, беговую дорожку, бадминтон, фитнес и другие. Помимо этого, на борту есть напоминалка о необходимости движения, напоминание о необходимости выпить воды и функция мониторинга сна.

Realme представила первые умные часы бренда


Устройство может быть подключено к смартфонам с помощью приложения Realme Link, которое позволит осуществлять звонки и получать уведомления о сообщениях, а также интеллектуальные уведомления от нескольких других сторонних приложений. Realme Watch также можно использовать для управления музыкой, разблокировки смартфона, а также для управления функциями камеры смартфона.

Часы Realme выпускаются в четырех цветах ремешка-черном, красном, синем и зеленом, и будут доступны в продаже с 5 июня по цене в $52 (3700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно
  • VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели
  • Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств
  • Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку голосового помощника Alexa
  • «Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса

    • предыдущая новость
    Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 мая, 2020

    Realme представила свои первые умные часы

    Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh

    HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G

    Redmi готовит 5G-смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Huawei объявила о создании новой технологии интеграции антенн CableFree для базовых станций 5G

    Xiaomi представила доступный 5G-смартфон Redmi K30i 5G

    24 мая, 2020

    Microsoft подали патент на считыватель отпечатков пальцев, размещаемый на наушниках

    Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с

    Игровой магазин Epic Games запустил сервис самостоятельного возврата денег за ранее сделанные покупки

    Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно

    Android-эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS доступен в Google Play

    VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели

    23 мая, 2020

    С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

    Игроки Pokemon Sword и Pokemon Shield будут получать подарки в течение месяца, начиная с 22 мая

    Все модели смарт-ТВ серии Redmi Smart TV X будут оснащены технологией компенсации движения MEMC

    Microsoft объявила о разработке единой платформы Project Reunion для разработки приложений под Windows 10

    22 мая, 2020

    Tencent доведет RPG-игру System Shock 3 до финального выпуска

    В "Солитер" до сих пор играет 35 миллионов человек в месяц

    В Windows 10 появилась функция настройки курсора текстового ввода

    Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств

    ССЫЛКИ