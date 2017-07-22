Слухи: будущий флагман Huawei Mate 40 Pro выйдет с 5-нм чипсетом Kirin 1000
25 мая 2020, 13:05
Ожидается, что будущий флагман Huawei серии Mate будет выпущен в сентябре 2020 года. Судя по слухам, устройству пророчат первоклассное техническое оснащение. Однако до сих пор ходили слухи, что его «пламенный мотор» будет выстроен с использованием чипа HiSilicon Kirin 1020. Теперь же прошелся слух, что будущий смартфон планируется оснастить совершенно другим чипом - Kirin 1000, причем тот будет изготавливаться по 5-нм нормам.
Источником утечки стал Twitter-пользователь под ником RODENT950. В своем твите он заявил, что будущий Huawei Mate 40 Pro будет работать на Kirin 1000, а выпуском этого чипа сейчас занимается TSMC. Автор твита также отметил, что ранее Samsung уже запустил у себя возведение линий для производства на базе 5-нм техпроцесса. Эти линии предназначены для выпуска высокопроизводительных чипов 5G современного поколения, в частности, называется модель Kirin 990.
Эксперты сразу обратили внимание на интересную особенность. Слух пришел уже после того, как правительство США предприняло серьезные шаги, чтобы прекратить поставки микросхем китайской компании Huawei от тайваньской TSMC. Но полученная информация говорит о том, что Huawei, возможно, успел ранее разместить заказ на производство 5-нм чипов. Это было сделано еще до введения последних санкций.
Этот слух позволяет сделать вывод, еще в этом году Huawei сможет получать новые чипы от TSMC. Однако в будущем году перспективы контрактных поставок становятся немного неопределенными.
К сожалению, более точные сведения о флагманском чипсете в настоящее время неизвестны. По слухам, Kirin 1000 оснащен вычислительными ядрами Cortex-A78, однако эта информация еще не подтверждена.
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