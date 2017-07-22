У Realme сегодня большой день анонсов и, пожалуй, главным продуктом, из всех представленных, стала серия умных телевизоров Realme Smart TV. Серия представлена 32-дюймовой и 42-дюймовой моделями, которые оснащены функцией Chroma Boost Picture Engine для повышения качества изображения, поддержкой HDR 10 и имеют яркость 400 нит.
Модель с диагональю 42 дюйма имеет разрешение Full HD, в то время как 32-дюймовая версия поддерживает лишь HD. Телевизоры предлагают семь различных режимов изображения - стандартный, яркий, игра, спорт, кино, пользовательский и режим энергосбережения.
Под капотом Realme Smart TV оснащен чипсетом MediaTek, который, как утверждает компания, является лучшим в этом ценовом сегменте. Он включает в себя 64-разрядный 4-ядерный процессор Cortex-A53 и графический процессор Mali-470 в паре с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.
Что касается звука, то на борту два динамика по 12 Вт и два высокочастотных динамика, что в сумме трансформируется в 24-Вт четырехканальную аудиосистему, ко всему прочему имеющую поддержку Dolby Audio. Телевизор поддерживает H.264, H.263 и MPEG1/2/4, а также другие видеокодеки.
На борту также Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5,0, три порта HDMI, два порта USB, SPDIF, DVB-T2 и Ethernet. Телевизор работает под управлением Android TV 9.0 со встроенными Chromecast, Netflix, YouTube, Prime Video и Live channel.
Цена 32-дюймовой модели Realme Smart TV - $171(12 000 руб.), а 42-дюймовая модель обойдется уже в $289 (20 000 руб.).
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