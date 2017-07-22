Первые TWS-наушники Realme оснащены сенсорным управлением
25 мая 2020, 14:18
В число множества различных продуктов, которые Realme представила сегодня, затесались и новые беспроводные наушники Realme Bud Air Neo. Эти компактные TWS-наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и оснащены 13-мм драйверами.
Новинка оснащена сенсорными элементами управления, благодаря которым можно принимать или отклонять вызовы, ставить музыку на паузу или переключать композицию, а также активировать голосового помощника.
Для управления наушниками используются различные жесты, которые можно изменять в приложении Reame Link. Поддержка этого приложения также позволяет обновлять встроенное ПО наушников и делать ряд других полезных вещей. Realme Bud Air Neo имеют степень защиты IPX4, а значит гарантированно защищены от влаги.
Время автономной работы новой модели вместе с зарядным чехлом составляет 17 часов, а одного заряда наушников хватит на три часа беспрерывной работы. Зарядный чехол Realme Bud Air Neo поддерживает лишь зарядку через порт MicroUSB.
Новинка стоит около $40 (2800 руб.) и доступна в продаже начиная с сегодняшнего дня.
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