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Первые TWS-наушники Realme оснащены сенсорным управлением

25 мая 2020, 14:18


В число множества различных продуктов, которые Realme представила сегодня, затесались и новые беспроводные наушники Realme Bud Air Neo. Эти компактные TWS-наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и оснащены 13-мм драйверами.

Первые TWS-наушники Realme


Новинка оснащена сенсорными элементами управления, благодаря которым можно принимать или отклонять вызовы, ставить музыку на паузу или переключать композицию, а также активировать голосового помощника.




Для управления наушниками используются различные жесты, которые можно изменять в приложении Reame Link. Поддержка этого приложения также позволяет обновлять встроенное ПО наушников и делать ряд других полезных вещей. Realme Bud Air Neo имеют степень защиты IPX4, а значит гарантированно защищены от влаги.

Время автономной работы новой модели вместе с зарядным чехлом составляет 17 часов, а одного заряда наушников хватит на три часа беспрерывной работы. Зарядный чехол Realme Bud Air Neo поддерживает лишь зарядку через порт MicroUSB.

Новинка стоит около $40 (2800 руб.) и доступна в продаже начиная с сегодняшнего дня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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