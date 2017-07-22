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Новый «середнячок» Huawei Enjoy Z 5G оснащен 90 Гц дисплеем, Dimensity 800 SoC и тройной камерой

25 мая 2020, 14:25


На прошлой неделе бренд Honor представил новый смартфон Honor X10 5G в средней ценовой категории. Его отличительные особенности: 2-диапазонный 5G, частота обновления экрана 90 Гц, тройной блок камер.

Хорошо известно, что Honor является дочерним брендом Huawei, выпускающим смартфоны и другие гаджеты, ориентированные на молодежную аудиторию. Поэтому после выхода новой модели Honor эксперты ждали скорого выпуска аналогичной, родственной модели, но уже под брендом основной компании. Наконец это произошло. Материнская компания Huawei представила новую модель Enjoy Z 5G, которая имеет практически аналогичные характеристики, но зато отличается более доступной ценой.

Huawei Enjoy Z 5G


Huawei Enjoy Z 5G поставляется с 6,57-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+, поддерживающим частоту обновления экрана 90 Гц и имеющим соотношение сторон 20:9. На передней панели расположен небольшой вырез в виде капли, где размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце корпуса.




На тыльной стороне смартфона располагается блок из трех камер: основная 48-мегапиксельная, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная камера для макросъемки, позволяющая делать снимки на расстоянии всего 4 см от объекта.

Huawei Enjoy Z 5G


Телефон работает на чипсете MediaTek Dimensity 800, имеет 6/8 Гбайт ОЗУ и 64/128 Гбайт основной памяти, которую можно наращивать с помощью фирменных флеш-карт нового поколения Huawei NM.

Программная составляющая нового смартфона - Android 10 с пользовательской оболочкой EMIUI 10.1. Емкость батареи - 4000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 22,5 Вт.

Новая модель Huawei Enjoy Z 5G будет выпускаться в трех цветах: черный, синий и розовый. Цена в рознице в Китае - $238 в комплектации 6/64 Гбайт и $266 6/128 Гбайт. Топовая модель на 8/128 Гбайт стоит $308.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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