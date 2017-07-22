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Samsung пытается ускорить расширение производственных мощностей в Китае

25 мая 2020, 15:23


Южнокорейский технологический гигант Samsung направил в Китай дополнительно 300 рабочих для помощи в завершении строительства второй площадки по производству чипов памяти. При этом месяц назад туда уже были отправлены две сотни работников.

Samsung отправил в Китай 300 рабочих


Новая партия сотрудников будет освобождена от обязательной двухнедельной изоляции, которой подвергаются все, въезжающие в страну. Это стало возможным благодаря особым договоренностям между Южной Кореей и Китаем. При этом работники Samsung все же пройдут трехдневный карантин, в рамках которого они пройдут все необходимые медицинские тесты.




На данный момент завод Samsung в Китае - это единственный завод чипов Samsung за пределами Южной Кореи. На заводе производятся чипы флэш-памяти 3D NAND. Компания планирует инвестировать в это производство еще 8 миллиардов долларов, для дальнейшего расширения производственных мощностей.

Кроме того, Samsung также стремится увеличить долю своего присутствия на рынке производства чипов, чтобы навязать конкуренцию промышленному гиганту TSMC. Это позволит южнокорейскому гиганту существенно расширить свои возможности на рынке полупроводников.

Ранее сообщалось, что Samsung начала работы над возведением своей шестой линии по производству микросхем для процессоров. Новая линия будет предназначаться в первую очередь для выпуска микросхем системной логики, устанавливаемых в мобильных телефонах и компьютерах.



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