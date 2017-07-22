Acer выпустила VA-мониторы XZ270X и XZ320QX с частотой обновления экрана 240 Гц
25 мая 2020, 15:43
Тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники Acer продолжает постепенно расширять свою линейку мониторов с дисплейной матрицей VA. Новые модели Acer получили обозначения - XZ270X и XZ320QX. Модель XZ270X - это 27-дюймовый дисплей с кривизной 1500 мм. Ее старший брат - модель XZ320QX имеет 32-дюймовую панель с кривизной 1800 мм.
Обе модели используют панели VA-типа с разрешением 1920x1080p; частота обновления экрана составляет 240 Гц.
VA дословно означает Vertical Alignment. Это означает, что ячейки дисплейной матрицы выравниваются по вертикали. Этим свойством они принципиально отличаются от своего основного конкурента - матрицы IPS.
Кристаллы VA-дисплея имеют вертикальное выравнивание и поэтому более узкое расположение, чем у конкурента IPS. Это позволяет при использовании технологии VA более эффективно блокировать свет подсветки, добиваясь более высокой яркости и энергоэффективности по сравнению с равноценными матрицами, но использующими кристаллы IPS.
В новой серии Acer использованы VA-панели нового типа. Их выпускает шэньчжэньская компания China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT), принадлежащая ведущему глобальному поставщику панелей компании TCL. Контрастность новых панелей составляет 4000:1.
Согласно технической спецификации, время отклика у новых панелей составляет 1 мс, яркость - 250 нит. Оба монитора имеют углы обзора 178⁰ и возможность отображать на экране до 16,7 млн цветов в цветовой гамме sRGB (72% NTSC).
Acer оснастила новые мониторы одним каналом ввода-вывода DisplayPort, одним 3,5-мм аудиоразъемом и двумя разъемами HDMI. Их аудиоподсистема выстроена на базе двух стерео динамиков мощностью 2 Вт.
Цена 27-дюймовой модели Acer XZ270X составляет $310, 32-дюймовая модель Acer XZ320QX стоит $420.
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