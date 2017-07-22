РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Рендеры Samsung Galaxy Note20 Plus появились в сети

25 мая 2020, 17:00





На прошлой недели нас будоражили слухи и утечки касательно Samsung Galaxy Note, а теперь же пришло время Galaxy Note20 Plus, рендеры которого сегодня появились в сети. Теперь ясно, что эта модель будет несколько больше в размерах, чем Galaxy Note20, что вряд ли является сюрпризом. Несколько отличается и дизайн модуля камеры.

Samsung Galaxy Note20 Plus


Samsung Galaxy Note20 Plus будет иметь высоту 165 мм, ширину 77,2 мм и толщину всего 7,6 мм в основании (10,7 мм с камерой). Это делает его немного выше чем его предшественник - Samsung Galaxy Note10+. Телефон по-прежнему останется плоским как сверху, так и снизу и будет иметь изогнутые края передней и задней панели.

Samsung Galaxy Note20 Plus


Фронтальная камера расположится в отверстии в экране, в то время как клавиша питания и регулятор громкости будут находиться на правой стороне - по-видимому, позиционирование их на левой стороне семейства Note10 не было успешным.

Samsung Galaxy Note20 Plus


Что касается спецификаций, до сих пор есть только слухи о том, что Note20 Plus будет иметь лучшие камеры, чем его "неплюсовый" брат. Ожидается, что телефон появится в августе, и Samsung даже посвятит этой модели отдельную презентацию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung выпустила армейскую версию флагманского Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S21 может использовать дисплей от BOE
  • На эскизных снимках Samsung Galaxy Note20 смотрелся кондово
  • Анонс Samsung Galaxy A21s: доступный смартфон с емкой батареей и отличной камерой
  • Samsung и SK Telecom представили смартфон с квантовым шифрованием

    • предыдущая новость
    Acer выпустила VA-мониторы XZ270X и XZ320QX с частотой обновления экрана 240 Гц

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 мая, 2020

    Рендеры Samsung Galaxy Note20 Plus появились в сети

    Acer выпустила VA-мониторы XZ270X и XZ320QX с частотой обновления экрана 240 Гц

    Samsung пытается ускорить расширение производственных мощностей в Китае

    Новый «середнячок» Huawei Enjoy Z 5G оснащен 90 Гц дисплеем, Dimensity 800 SoC и тройной камерой

    Первые TWS-наушники Realme оснащены сенсорным управлением

    Realme представила две модели умных телевизоров

    Слухи: будущий флагман Huawei Mate 40 Pro выйдет с 5-нм чипсетом Kirin 1000

    Realme представила свои первые умные часы

    Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh

    HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G

    Redmi готовит 5G-смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Huawei объявила о создании новой технологии интеграции антенн CableFree для базовых станций 5G

    Xiaomi представила доступный 5G-смартфон Redmi K30i 5G

    24 мая, 2020

    Microsoft подали патент на считыватель отпечатков пальцев, размещаемый на наушниках

    Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с

    Игровой магазин Epic Games запустил сервис самостоятельного возврата денег за ранее сделанные покупки

    Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно

    Android-эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS доступен в Google Play

    VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели

    23 мая, 2020

    С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

    ССЫЛКИ