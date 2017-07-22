На прошлой недели нас будоражили слухи и утечки касательно Samsung Galaxy Note, а теперь же пришло время Galaxy Note20 Plus, рендеры которого сегодня появились в сети. Теперь ясно, что эта модель будет несколько больше в размерах, чем Galaxy Note20, что вряд ли является сюрпризом. Несколько отличается и дизайн модуля камеры.
Samsung Galaxy Note20 Plus будет иметь высоту 165 мм, ширину 77,2 мм и толщину всего 7,6 мм в основании (10,7 мм с камерой). Это делает его немного выше чем его предшественник - Samsung Galaxy Note10+. Телефон по-прежнему останется плоским как сверху, так и снизу и будет иметь изогнутые края передней и задней панели.
Фронтальная камера расположится в отверстии в экране, в то время как клавиша питания и регулятор громкости будут находиться на правой стороне - по-видимому, позиционирование их на левой стороне семейства Note10 не было успешным.
Что касается спецификаций, до сих пор есть только слухи о том, что Note20 Plus будет иметь лучшие камеры, чем его "неплюсовый" брат. Ожидается, что телефон появится в августе, и Samsung даже посвятит этой модели отдельную презентацию.
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