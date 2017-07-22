В «книжке» Microsoft Surface Duo появится стилус, но реализовать его поддержку будет непросто
25 мая 2020, 19:22
Компания Microsoft обещает выпустить свой первый смартфон-книжку Surface Duo с двумя экранами к концу 2020 года. Скорей всего, разработчики компании постараются максимально «сплести вместе» все элементы, как конструкционные, так и программные. Но до сих пор, если судить по высказываниям представителей отрасли, большинство экспертов не ждали каких-то выдающихся характеристик от этого устройства. С их точки зрения, новый продукт Microsoft не будет значительно отличаться от конкурентных моделей других складных смартфонов.
В то же время недавно распространились слухи, что Microsoft готовится сделать необычный шаг, который может заставить экспертов иначе взглянуть на будущее устройство. По слухам, Microsoft собирается добавить поддержку стилуса.
При наличии двух экранов это получится качественно новое решение, не похожее на конкурентов. В то же время, поскольку Surface Duo будет работать под управлением Android, то реализовать задуманное будет совсем непросто. Эксперты уверены, что Microsoft придется внести существенные изменения, чтобы добиться приемлемого результата.
Как пишет издание Windows Latest, разработчики Microsoft уже работают над модернизацией программного стека Android. Им потребуется обеспечить бесперебойную работу Surface Pen на двух дисплеях. Потребуется обеспечить не только поддержку стилуса как такового, но еще предусмотреть всевозможные ухищрения, чтобы обеспечить полную поддержку для сенсорного ввода.
Как сообщает издание, перед разработчиками поставлена непростая задача. Во-первых, необходимо обеспечить минимальную задержку устройства ввода, во вторых, придется учесть, что добавление стилуса потребует не только контроля его касаний, но и отработку степени нажима. Поскольку придется реализовать перетаскивание объектов с одного экрана на другой, решение такой задачи явно становится нетривиальным.
Более того, ожидается, что Surface Duo будет поддерживать не просто отслеживание касаний стилусом, но и интерпретацию его собственных команд и жестов. Потребуется серьезно доработать систему, чтобы сохранить опыт, накопленный пользователями при работе с традиционными ручками Surface. Например, «родным» для ручек Surface было двойное нажатие по верхней кнопке, что позволяло сделать снимок экрана, или однократное нажатие той же верхней кнопки лоя запуска OneNote.
Уже сейчас понятно, что не все привычные команды удастся перенести в Android из-за ограничений ядра Linux. По-видимому, даже если будет реализована возможность рисования на Surface Duo в наклонном состоянии, то в протоколе Multi-Touch не будет учитывать наклон.
Поэтому после анонса поддержки стилуса в Surface Duo, эксперты оживились, подводит итог издание.
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