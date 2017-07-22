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Слухи: Redmi работает над 5G-смартфоном стоимостью меньше $150

25 мая 2020, 20:56



Еще в начале текущего года смартфоны с поддержкой связи пятого поколения выходили лишь редкие флагманы, но уже спустя почти полгода ситуация меняется в другую сторону. На рынке все больше новинок с 5G, и среди этих телефонов уже есть несколько моделей среднего уровня. Все благодаря производителям чипсетов, которые выпускают на рынок более доступные наборы микросхем.

Redmi работает над 5G-смартфонов стоимостью меньше $150


Так, на прошлой неделе сообщалось, что Qualcomm работает своим первым процессором Snapdragon 600 с поддержкой 5G. Он имеет номер модели - SM6350. Сегодня же стало известно, что первым смартфоном, который будет оснащен этим бюджетными чипсетом, станет новинка от Redmi с ценой около $150 (11 000 руб.).

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Телефон 5G, который продается менее чем за $ 150 (11 000 руб.), определенно является хорошей новостью для тех, кто хочет перейти на сети пятого поколения не тратя кучу денег на дорогостоящий флагман. При этом, возможно, что недорогие смартфоны с 5G будут по своим характеристикам очень схожи с 4G-гаджетами за цену в $200 (14 000 руб.) - здесь будет аналогичный дисплей, скорее всего тройная камера, батарея емкостью 4000 мАч и, возможно, поддержка быстрой зарядки. В целом неплохой набор, к которому в качестве бонуса идет 5G, а при этом стоит он на четверть дешевле.

Пока нет никакой точной информации о выходе этого нового чипсета от Qualcomm, но скорее всего он будет представлен в день анонса первого смартфона, оснащенного им. А как мы уже упомянули, скорее всего это будет Redmi.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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