Слухи: Redmi работает над 5G-смартфоном стоимостью меньше $150
25 мая 2020, 20:56
Еще в начале текущего года смартфоны с поддержкой связи пятого поколения выходили лишь редкие флагманы, но уже спустя почти полгода ситуация меняется в другую сторону. На рынке все больше новинок с 5G, и среди этих телефонов уже есть несколько моделей среднего уровня. Все благодаря производителям чипсетов, которые выпускают на рынок более доступные наборы микросхем.
Так, на прошлой неделе сообщалось, что Qualcomm работает своим первым процессором Snapdragon 600 с поддержкой 5G. Он имеет номер модели - SM6350. Сегодня же стало известно, что первым смартфоном, который будет оснащен этим бюджетными чипсетом, станет новинка от Redmi с ценой около $150 (11 000 руб.).
Телефон 5G, который продается менее чем за $ 150 (11 000 руб.), определенно является хорошей новостью для тех, кто хочет перейти на сети пятого поколения не тратя кучу денег на дорогостоящий флагман. При этом, возможно, что недорогие смартфоны с 5G будут по своим характеристикам очень схожи с 4G-гаджетами за цену в $200 (14 000 руб.) - здесь будет аналогичный дисплей, скорее всего тройная камера, батарея емкостью 4000 мАч и, возможно, поддержка быстрой зарядки. В целом неплохой набор, к которому в качестве бонуса идет 5G, а при этом стоит он на четверть дешевле.
Пока нет никакой точной информации о выходе этого нового чипсета от Qualcomm, но скорее всего он будет представлен в день анонса первого смартфона, оснащенного им. А как мы уже упомянули, скорее всего это будет Redmi.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".