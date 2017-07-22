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Анонс Realme X50 Pro Player Edition: игровой смартфон с 5G и системой охлаждения с графитом

25 мая 2020, 21:38


Realme впервые представила Realme X50 Pro в Китае в марте 2020 года. Сегодня же вместе с рядом других продуктов, компания представила игровой вариант этого смартфона - Realme X50 Pro Player Edition. Новинка имеет дизайн аналогичный 50 Pro 5G, недавно вышедшему на европейский рынок.

Realme X50 Pro Player Edition


Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Частота дискретизации дисплея 180 Гц, он поддерживает HDR 10 и 100% цветовую гамму DCI-P3. Конструкция перфорации позволяет телефону достичь 92% соотношения экрана к корпусу.



X50 Pro player Edition работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 в паре с ОЗУ 6ГБ/ 8ГБ/ 12ГБ стандарта LPDDR5 и 128 ГБ встроенной памяти стандарт UFS 3.1 на борту. Смартфон укомплектован двумя динамика с поддержкой Dolby и Hi-Res audio. Гаджет оснащен технологией HyperBoost 3.0, которая интеллектуально использует ресурсы для увеличения производительности в играх. Для более эффективного охлаждения между аккумулятором и задней панелью расположен слой графита.

Realme X50 Pro Player Edition


Что касается камеры, то X50 Pro Player Edition оснащен двухкамерной установкой спереди и четырехкамерной установкой сзади. Основная камера-это 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586, объединяющийся с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки. Фронтальная камера представлена двумя датчиками с разрешением 16 и 2 мегапикселя соответственно.

Смартфон поддерживает 5G, оснащен Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, а также имеет на борту модуль NFC и GPS. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

С точки зрения ценообразования, версия Real X50 Pro Player Edition 6ГБ + 128ГБ стоит $380 (27 000 руб.). Версия 8ГБ + 128ГБ идет за $423 (30 000 руб.), в то время как топовый вариант 12ГБ + 128ГБ оценивается в $465 (33 000 руб.).



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