Германия, Швейцария, Латвия и Эстония согласились внедрить у себя Apple/Google API для борьбы с пандемией
25 мая 2020, 21:53
Как сообщило сегодня (25 мая 2020 года) агентство Reuters, четыре крупных государства - Германия, Швейцария, Латвия и Эстония - составили костяк из 22 стран мира и некоторых штатов США, которые согласились использовать Apple/Google API в своих приложениях для отслеживания контактов людей, получивших положительный диагноз по заболеванию коронавирусом.
В частности, Reuters написало, что Латвия нацелена стать одной из первых стран мира, которая запустит соответствующее мобильное приложение, использующее новый инструментарий, в работу. API был разработан американскими техническими гигантами Apple и Alphabet's Google, чтобы оказать помощь всем странами мира в отслеживании распространения коронавирусной инфекции [...]
Латвийское приложение, получившее название Apturi Covid (Stop Covid), [...] основано на технологиях, запущенных в работу компаниями Apple и Google. Этот выбор диктуется тем, что iOS и Android, созданные этими компаниями операционные системы, установлены сейчас на 99% смартфонов мира. Поэтому эффективность отслеживания на базе смартфонов с этими ОС, наивысшая.
Как полагают разработчики, новый стандарт обеспечит широкое внедрение созданной технологии отслеживания контактов и будет в итоге распространен по всему миру. Ожидается, что получит развитие и система оповещений, которая поможет предупреждать граждан о непосредственных рисках заражения.
Первоначально Германия придерживалась жесткой негативной оценки в отношении этого совместного инструмента. Теперь Германия сделала решительный разворот от прежней позиции. Согласно Reuters, Швейцария и Эстония пришли к тому же решению приблизительно по тем же соображениям, хотя прямо не говорят об этом.
На данном этапе, отмечает Reuters, многие делают ставку на то, что большинство европейских государств в конце концов примут для себя новое APIи обеспечат его трансграничное хождение, В то же время Apple подтвердила, что в настоящий момент только всего 22 страны мира согласились с участием в эксперименте. Поэтому уверенности относительно будущего развития этой инициативы сейчас нет.