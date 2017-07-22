В Apple AirPods могут появиться датчики освещенности для повышения эффективности занятий фитнесом
25 мая 2020, 23:14
Apple может добавить в свои будущие модели наушников AirPods специальные датчики, способные отслеживать различные медицинские параметры, такие как уровень кислорода в крови и частота пульса, опираясь на изменения внешней освещенности участков кожи.
Как сообщает DigiTimes, компания Apple уже обращалась к тайваньской компании ASE Technology для выяснения возможности выпуска таких датчиков. Задавались также вопросы, касающиеся возможности применения таких датчиков как шагомеров, для отслеживания разворота головы, для подсчета частоты пульса.
Как отмечают эксперты отрасли, подобные технологические решения уже встречались ранее. Например, на смартфонах Galaxy S9 был установлен аналогичный датчик пульса, который контролировал отраженный от кожи свет и таким образом подсчитывал частоту сердечных сокращений.
В то же время, отмечают эксперты, применение подобных датчиков в AirPods в том их виде, размера и положения в ушной раковине, что о них известно, маловероятно. Такие датчики больше подходят под установку на модели вроде Powerbeats Pro - она охватывает ухо с внешней стороны и поэтому позволяет применять прежнюю технологию.
Сообщается, что Apple уже давно и серьезно работает над задачей выявления нарушений в работе сердца. Для этого в Apple Watch Series 5 имеется особая функция, отдаленно напоминающая снятие ЭКГ. Но эти технологии направлены в первую очередь для медицинских целей и контроля состояния здоровья. Хотя слухи, что Apple намерена применять эти технологии не только для медицинской диагностики. Ее интерес также распространяется на применение этой технологии для фитнеса, что может быть реализовано в будущих AirPods.
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