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Анонс Vivo Y70s 5G: первый в мире смартфон на чипсете Exynos 880

26 мая 2020, 08:57


Vivo как-то тихо и незаметно представила свой новый смартфон Vivo Y70s 5G, а ведь это первый в мире смартфон с чипсетом Exynos 880, к тому же ставший самым доступным 5G-смартфоном компании. Он оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,72 процента.

Анонс Vivo Y70s 5G


Vivo Y70s 5G имеет боковой сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей расположена в небольшом отверстии в левом углу экрана. На борту тройная камера с основным 48-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и датчиком глубины на 2 мегапикселя.




Под капотом впервые в истории установлен чипсет Exynos 880. Он состоит из двух процессорных ядер Cortex-A77, работающих с тактовой частотой 2,0 ГГц, и шести ядер Cortex-A53 на частоте 1,8 ГГц, а также графики Mali-G76 MP5. Этот чипсет является упрощенной версией Exynos 980 5G. На борту смартфона также до 8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, которая поддерживает зарядку через MicroUSB. Для регулирования внутренней температуры аппарат имеет на борту технологию жидкостного охлаждения.

Vivo Y70s 5G представлен в двух конфигурациях - 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ, которые стоят $280 (15 000 руб.) и $308 (22 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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