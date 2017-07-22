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RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020

26 мая 2020, 10:01


Сегодня должен состояться официальный анонс нового ноутбука RedmiBook 16. По мнению Redmi, новый продукт способен составить серьезную конкуренцию в сегменте 16-дюймовых ноутбуков. Его главные соперники - Apple MacBook Pro и недавно выпущенный Honor MagicBook Pro 2020.

За несколько часов до официального запуска в сети появились снимки анонсируемого устройства и его достаточно подробные спецификации.

RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020


Как стало известно, RedmiBook 16 будет оснащен 16,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. Дисплей имеет тонкие рамки и по дизайну напоминает Honor MagicBook Pro 2020. Площадь экрана составляет 90% всей площади крышки. Поддерживается 100% цветовой гаммы sRGB.




Изнутри для RedmiBook 16 предусмотрены два варианта вычислительной начинки. Базовая модель будет оснащаться процессором AMD Ryzen R5 4500U, альтернативный вариант - R7 4700U. Оба процессора относятся к серии AMD Ryzen 4000, выстроенной на базе 7-нм техпроцесса. Графическая подсистема RedmiBook 16 выстроена на базе ускорителя Radeon RX Vega.

В стандартном варианте RedmiBook 16 будет комплектоваться 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 512 Гбайт.

16-дюймовый ноутбук RedmiBook 16


Среди интересных особенностей RedmiBook 16 отмечают наличие трех режимов производительности: "Full Speed" («Полный привод»), "Balanced" («Сбалансированный режим») и "Quiet" («Тихий ход»). Переключаться между ними можно с помощью клавиш Function (Fn) + K. Выбор рассчитан на разные прикладные задачи: игры, офисная работа и обычные дела, соответственно. По данным Redmi, в режиме «Full Speed» производительность возрастает на 34,5%.

Известно, что в стандартную комплектацию входит также мини-адаптер питания мощностью 65 Вт. Для зарядки предусмотрен порт USB Type-C.

Другие коммуникационные порты: два USB Type-A, два USB Type-C и порт HDMI. Время автономной работы - 12 ч. Есть также интеллектуальный сенсорный ключ, позволяющий разблокировать ноутбук с помощью Mi Band всего за 1,2 сек.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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