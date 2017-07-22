Samsung недавно опубликовала новый патент, который намекает на то, что преемник Samsung Galaxy Fold получит некоторые весьма интересные новшества. Некоторые изображения, основанные на патентах, предоставленных LetsGoDigital, показывают, что складной смартфон получит другой внешний дисплей, который окажется длиннее и будет предназначен для отображения уведомлений.
Кроме того, в патенте говорится, что предстоящий Galaxy Fold 2 будет водонепроницаемым. Патент - это одно, но возможность выполнить и массово произвести складное устройство, которое будет полностью защищено от влаги - это довольно сложная задача, особенно, когда смартфон имеет складной дисплей. Такого раньше не делал никто, но Samsung уже не раз доказывал свое технологическое превосходство.
Интересно, что предыдущие утечки указывали на то, что новый Galaxy Fold 2 получит более крупный внешний дисплей, чем у его предшественника, но, судя по рендерам, это не так. Возможно, что Samsung планирует выпустить две модели Galaxy Fold - одну с большим внешним экраном, а другую - с менее крупным.
Глядя на рендеры, можно сказать, что Samsung Galaxy Fold 2 получит сканер отпечатков пальцев, полный набор фронтальных камер и тройную основную камеру. Можно быть уверенными, что в этом году Samsung представит новый Galaxy Fold 2 и, возможно, это произойдет уже в августе.
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