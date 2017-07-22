Vivo сегодня представила свой новый смартфон Vivo Y70s, ставший первым в мире смартфоном на чипсете Exynos 880. А вместе с этим событием Samsung официально презентовала свою новую SoC.
Exynos 880 построен на 8-нм техпроцессе и является доступным чипсетом со встроенным модемом 5G. Exynos 880 поддерживает 5G в диапазоне ниже 6 ГГц с максимальной нисходящей и восходящей связью 2,55 Гбит/c и 1,28 Гбит/с соответственно.
Более того, чипсет также поддерживает технологию E-UTRA-NR, благодаря которой можно объединить 5G и 4G для получения более высокой пропускной способности. Чипсет также может обеспечить нисходящую связь до 1 Гбит/с на LTE.
Exynos 880 оснащен 8-ядерным процессором с двумя ядрами Cortex-A77 с частотой 2,0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графика представлена процессором Mali-G76 MP5.
Новый чипсет способен поддерживать одну камеру с разрешением 64 мегапикселя или два 20-мегапиксельных датчика. Он имеет поддержку кодирования и декодирования видео в формате 4K на скорости 30 кадров в секунду с кодеками HEVC(H.265), H.264, VP9.
Другие спецификации Exynos 880 включают в себя поддержку дисплеев с разрешением до FHD+ (2520×1080 пикселей), ОЗУ LPDDR4X, флеш-памяти UFS 2.1 / eMMC 5.1, Bluetooth 5.0, WiFi 5 (802.11 ac), FM-радио и GNSS ( GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo).
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