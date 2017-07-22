iPhone 12 сохранит порт Lightning: Smart Connector появится у iPhone 2021
26 мая 2020, 12:01
Надежный источник Apple Insider заявил, что будущий смартфон «iPhone 12» сохранит прежний разъем Apple Lightning. Перехода на порт USB-C не будет, решили в Apple. Он добавил также, что флагман «будущего» (который появится через год) может полностью лишиться физических портов. Многие сразу вспомнили про «забытый интеллектуальный разъем Smart Connector, от которого Apple отказалась несколько лет назад, но при этом заявила, что в будущем он может появиться вновь.
Сразу появились различные мнения. Некоторые высказали мнение, что Apple собирается перейти на использование порта USB-C, но проприетарный порт Lightning будет оставаться частью iPhone еще, по крайней мере, в течение одного года. Об этом заявил, в частности, твиттер-пользователь @choco_bit. Позднее его мнение поддержал знаток слухов про Apple Джон Проссер.
На следующий день в сети появился твит, в котором упоминается «iPhone 2021». Содержание новости было аналогичным: «Ждать USB-C в уже намеченной к выпуску модели бессмысленно. Разъем Apple Lightning сохранится еще как минимум в течение года. Надо ждать модели iPhone 13».
Что же касается упоминания о возможном появлении в iPhone новой инкарнации Smart Connector, то эти слухи далеко не новы. Аналогичные разговоры велись еще перед выпуском iPhone 8.
Доводом для них сегодня стало упоминание твиттер-пользователем Choco_bit, что «серия 13» фактически будет «без портов». Очевидно, что первое приходящее на ум - это Smart Connector.
Подтвердить достоверность этих утечек пока никто не согласился.
Smart Connector
Напомним, дебют интеллектуального разъема Smart Connector в 2015 году поддержала только сама Apple. Она выпустила несколько собственных модификаций умных клавиатур Smart Keyboard, и на этом ее энтузиазм закончился. Производители аксессуаров для мобильных устройств в большинстве своем не поддержали разъем Smart Connector, хотя тот позволял значительно упростить «физическую часть» коннектора, фактически позволяя забыть о поломках.
Многие связывали отказ отрасли от Smart Connector тем, что с точки зрения программной поддержки с ним было не все так гладко. Apple постоянно высылала обновления драйвера, пытаясь решить различные возникающие нестыковки программного уровня. Но в дальнейшем распространение этой технологии Apple было остановлено.
А что если Apple придумала что-то лучше или доработала наконец до идеального варианта то, что не удалось в 2015-2016 годах?
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