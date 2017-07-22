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Анонс ABKONCORE S500: корпус ПК со звукоизоляцией

26 мая 2020, 12:46




ABKONCORE представила новый корпус для ПК, получивший название S500. Его главное преимущество, как отмечают в компании, в том, что он обеспечит полную бесшумность работы вашей сборки ПК.

Анонс ABKONCORE S500


Корпус выполнен в простом и незатейливом минималистичном дизайне. На верхней, передней, левой и правой сторонах этого стального корпуса используется специальный звукоизоляционный материал, который способен минимизировать все шумы и вибрации внутри корпуса и обеспечить почти идеальную тишину. ABKONCORE S500 также оснащен нижним съемным пылевым фильтром вместе с воздухозаборниками по обе стороны передней панели.

Анонс ABKONCORE S500


Что касается остальных характеристик, то новинка имеет размеры 205 x 420 x 430 мм, оснащена двумя предустановленными вентиляторами 120 мм и может вместить материнские платы форм-фактора ATX. На передней панели расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, разъемы для HD Audio, микрофона, кнопка управления светодиодной подсветкой, а также кнопка включения питания и перезагрузки.

Анонс ABKONCORE S50


Корпус может вместить до двух 3,5-дюймовых дисков и до шести 2,5-дюймовых накопителей и имеет место для двух дополнительных 120-миллиметровых вентиляторов спереди.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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