ABKONCORE представила новый корпус для ПК, получивший название S500. Его главное преимущество, как отмечают в компании, в том, что он обеспечит полную бесшумность работы вашей сборки ПК.
Корпус выполнен в простом и незатейливом минималистичном дизайне. На верхней, передней, левой и правой сторонах этого стального корпуса используется специальный звукоизоляционный материал, который способен минимизировать все шумы и вибрации внутри корпуса и обеспечить почти идеальную тишину. ABKONCORE S500 также оснащен нижним съемным пылевым фильтром вместе с воздухозаборниками по обе стороны передней панели.
Что касается остальных характеристик, то новинка имеет размеры 205 x 420 x 430 мм, оснащена двумя предустановленными вентиляторами 120 мм и может вместить материнские платы форм-фактора ATX. На передней панели расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, разъемы для HD Audio, микрофона, кнопка управления светодиодной подсветкой, а также кнопка включения питания и перезагрузки.
Корпус может вместить до двух 3,5-дюймовых дисков и до шести 2,5-дюймовых накопителей и имеет место для двух дополнительных 120-миллиметровых вентиляторов спереди.
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