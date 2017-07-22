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Некоторые смартфоны Samsung в Китае стали неожиданно зависать и перезагружаться

26 мая 2020, 13:15


В Китае зафиксировано несколько случаев аварийной перезагрузки смартфонов Samsung. Инциденты происходили внезапно, отследить их причину многие пользователи не смогли. Тем не менее, многие стались делиться имеющейся у них информацией по инцидентам в популярной социальной сети микроблогов Weibo.

Так, один из пользователей поделился следующим опытом. Он рассказал, как его смартфон Galaxy внезапно завис, на экране появился черный экран и бессмысленный набор искаженных символов. После этого смартфон перешел в режим бесконечного показа анимации перезапуска и завис в этом состоянии перезагрузки.

Некоторые смартфоны Samsung в Китае стали неожиданно зависать и перезагружаться


Изображения экрана, которыми поделились пользователи смартфонов Samsung, показали, что ситуация напоминала случаи, когда возникает ошибка в BIOS у настольных компьютера: он зависает или начинает перезагружаться. В этой ситуации смартфон перестает отвечать на команды и не может использоваться ни для каких целей, особенно когда зависает намертво.




По имеющимся сведениям, с подобной ошибкой столкнулись пользователи следующих моделей смартфонов: Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy A60 и даже последней флагманской модели Galaxy S20.

Но интереснее всего, что аналогичный случай произошел с гаджетом на демонстрационной витрине в одном из магазинов по продаже смартфонов.

Некоторые смартфоны Samsung в Китае стали неожиданно зависать и перезагружаться


В результате, пользователи сделали вывод, что необычная ошибка может затронуть практически любую модель смартфонов Samsung, которая распространяется в Китае.

Китайские пользователи уже высказывали предположение, что возникшая ошибка могла быть связана со взломом сервера в определенном регионе на территории Китая. Однако эта информация пока не получила подтверждения. На данный момент, южнокорейский технический гигант не предоставил официального решения.

В то же время в интернете уже распространяются разные версии, объясняющие возможные причины. Так, по словам одного из пользователей, проблема могла быть вызвана работой программы блокировки экрана (скринсейвера) смартфона. В качестве примера он назвал известный случай ошибки, которая была связана с неправильным расчетом лунного календаря на апрель. С этим инцидентом столкнулись некоторые пользователи смартфонов Samsung - из-за этого их устройства в определенные моменты зависали.

На данный момент Samsung не предоставил официального объяснения данной проблемы.



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