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Анонс Realme X3 SuperZoom: мощный флагман с 60-кратным гибридным зумом

26 мая 2020, 13:37


Realme анонсировала новый смартфон Realme X3 SuperZoom, как и обещала ранее. Новинка оснащена 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления экрана 120 Гц, яркостью до 480 нит и защитой Corning Gorilla Glass 5.

Анонс Realme X3 SuperZoom


В целом, дизайн смартфона не слишком отличается от аналогичных продуктов. В верхнем левом углу экрана расположено отверстие, где размещены два датчика фронтальной камеры с разрешением 32 и 8 мегапикселей. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.




Основная камера имеет четыре сенсора - это 64-мегапиксельный датчик в паре с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 8-мегапиксельным объективом с поддержкой 5-кратного оптического и 60-кратного гибридного зума, а также датчиком макросъемки с разрешением 2 мегапикселя. Телефон имеет "звездный" режим, благодаря которому он делает снимки с длительной экспозицией и использует алгоритм многокадрового синтеза для уменьшения шума, удаления ореолов и улучшения чистоты темных частей снимка. Есть поддержка Nightscape 4.0 с режимом Pro для регулировки ISO, скорости затвора, баланса белого и фокусировки вручную.

Анонс Realme X3 SuperZoom


Под капотом чипсет Snapdragon 855 Plus с оперативной памятью объемом до 12 ГБ, до 256 ГБ встроенной памяти и жидкостным охлаждением для улучшенного рассеивания тепла. Помимо прочего, смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, 2-диапазонный (L1+L5) GPS, оснащается NFC и портом USB Type-C. На борту также линейный динамик с Dolby Atmos и Hi-Res audio.

Realme X3 SuperZoom оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая сможет зарядить полностью разряженный телефон до 100% всего за 55 минут.

Стоимость Realme X3 SuperZoom в максимальной комплектации 12 ГБ/256 ГБ составляет $577 (41 000 руб.). Продажи начнутся со 2 июня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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