SMIC ведет исследовательские работы для перехода на 7- и 8-нм техпроцессы
26 мая 2020, 14:45
Китайский производитель чипов SMIC проводит крупные исследовательские работы для перехода с 14- на 7- и 8-нм техпроцессы. При этом отмечается, что продвижение вперед сильно сдерживается отсутствием необходимого литографического оборудования.
SMIC - это китайская компания из Шанхая, которая занимается производством полупроводниковой техники. В последнее время она стала часто появляться в новостях. Это связано прежде всего с тем, что SMIC является единственной национальной компанией в Китае, которая способна выпускать продукты на 14-нанометровом техпроцессе.
После недавно установленного запрета со стороны США компания SMIC буквально на глазах стала очень популярной для многих китайских производителей. Согласно последним данным, шанхайский производственный кластер, выпускающий 14-нм чипы, уже достиг полной мощности производства.
Компания и ранее имела широкие производственные связи с Huawei. В настоящее время она выпускает для нее процессоры Huawei Kirin 710A. Этот чип использует 14-нм техпроцесс SMIC и работает на тактовой частоте 2,0 ГГц. Выпуск старшей модели чипов Kirin 710 в свое время называли важным достижением для китайской промышленности.
Разработки в области 7-нм процесса также ведутся в SMIC и уже давно. Однако со слов участников процесса, прогресс сильно замедлен из-за нехватки высокопроизводительных литографских машин. Поэтому тестовый образец не только не анонсировался, но и не показывался публично.
«Для завершения нам может понадобиться пройти еще три или четыре этапа. Наиболее важной проблемой является отсутствие высокопроизводительных литографских машин. В остальном наше оборудование может решить стоящие перед ним задачи», - рассказал один из сотрудников компании
Сообщается, что недавно SMIC импортировал крупный литографический стенд из Нидерландов. Со слов представителей SMIC, приобретение этой машины будет иметь большое значение для дальнейшего развития технологий в компании. Но для литографии EUV этот стенд не годится.