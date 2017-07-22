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SMIC ведет исследовательские работы для перехода на 7- и 8-нм техпроцессы

26 мая 2020, 14:45


Китайский производитель чипов SMIC проводит крупные исследовательские работы для перехода с 14- на 7- и 8-нм техпроцессы. При этом отмечается, что продвижение вперед сильно сдерживается отсутствием необходимого литографического оборудования.

SMIC - это китайская компания из Шанхая, которая занимается производством полупроводниковой техники. В последнее время она стала часто появляться в новостях. Это связано прежде всего с тем, что SMIC является единственной национальной компанией в Китае, которая способна выпускать продукты на 14-нанометровом техпроцессе.

Китайский производитель чипов SMIC


После недавно установленного запрета со стороны США компания SMIC буквально на глазах стала очень популярной для многих китайских производителей. Согласно последним данным, шанхайский производственный кластер, выпускающий 14-нм чипы, уже достиг полной мощности производства.




Компания и ранее имела широкие производственные связи с Huawei. В настоящее время она выпускает для нее процессоры Huawei Kirin 710A. Этот чип использует 14-нм техпроцесс SMIC и работает на тактовой частоте 2,0 ГГц. Выпуск старшей модели чипов Kirin 710 в свое время называли важным достижением для китайской промышленности.

Разработки в области 7-нм процесса также ведутся в SMIC и уже давно. Однако со слов участников процесса, прогресс сильно замедлен из-за нехватки высокопроизводительных литографских машин. Поэтому тестовый образец не только не анонсировался, но и не показывался публично.

«Для завершения нам может понадобиться пройти еще три или четыре этапа. Наиболее важной проблемой является отсутствие высокопроизводительных литографских машин. В остальном наше оборудование может решить стоящие перед ним задачи», - рассказал один из сотрудников компании

Китайский производитель чипов SMIC


Сообщается, что недавно SMIC импортировал крупный литографический стенд из Нидерландов. Со слов представителей SMIC, приобретение этой машины будет иметь большое значение для дальнейшего развития технологий в компании. Но для литографии EUV этот стенд не годится.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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