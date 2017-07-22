Новая iPad Magic Keyboard может получить слот для хранения Apple Pencil
26 мая 2020, 15:35
Опубликован патент Apple на переносную клавиатуру iPad Magic Keyboard. Он имеет особую прорезь в основной петле, предназначенную для укладки внутрь стилуса Apple Pencil. Патент был подан на рассмотрение в 2017 году, однако опубликован только недавно.
Клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro уже выпущена компанией Apple. С ее помощью можно печатать на iPad как на ноутбуке. Со слов пользователей это делать удобно как никогда.
У нее есть встроенный трекпад, который открывает новые возможности для работы с iPadOS. Зарядка выполняется через порт USB. Magic Keyboard служит также защитным корпусом, который предохраняет устройство с обеих сторон. Сама клавиатура имеет особую конструкцию и примагничивается к iPad Pro настолько сильно, что удерживает его даже на весу.
Клавиатура имеет плавно регулируемый угол наклона, позволяющий подобрать идеальное положение.
В то же время, решение для хранения стилуса Apple не предложила. Решение, предлагаемое в патенте, могло бы снять озабоченность, которую вызывает у некоторые пользователей отсутствие удобного места для хранения стилуса. Хорошо видно, что Apple прорабатывала этот вариант компоновки, однако отказалась от него.
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