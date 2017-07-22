РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новая iPad Magic Keyboard может получить слот для хранения Apple Pencil

26 мая 2020, 15:35


Опубликован патент Apple на переносную клавиатуру iPad Magic Keyboard. Он имеет особую прорезь в основной петле, предназначенную для укладки внутрь стилуса Apple Pencil. Патент был подан на рассмотрение в 2017 году, однако опубликован только недавно.

Клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro уже выпущена компанией Apple. С ее помощью можно печатать на iPad как на ноутбуке. Со слов пользователей это делать удобно как никогда.

Патент iPad Magic Keyboard выявил присутствие слота в петле для хранения Apple Pencil


У нее есть встроенный трекпад, который открывает новые возможности для работы с iPadOS. Зарядка выполняется через порт USB. Magic Keyboard служит также защитным корпусом, который предохраняет устройство с обеих сторон. Сама клавиатура имеет особую конструкцию и примагничивается к iPad Pro настолько сильно, что удерживает его даже на весу.




Клавиатура имеет плавно регулируемый угол наклона, позволяющий подобрать идеальное положение.

В то же время, решение для хранения стилуса Apple не предложила. Решение, предлагаемое в патенте, могло бы снять озабоченность, которую вызывает у некоторые пользователей отсутствие удобного места для хранения стилуса. Хорошо видно, что Apple прорабатывала этот вариант компоновки, однако отказалась от него.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020
  • Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц
  • Анонс ORIGIN PC EON17-X: мощный игровой ноутбук стоимостью $2600
  • Анонс EUROCOM Nightsky ARX15: мощный и компактный игровой ноутбук на процессорах AMD
  • Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    • следующая новость
    Анонс Realme 6s: доступный смартфон с неплохими характеристиками

    предыдущая новость
    SMIC ведет исследовательские работы для перехода на 7- и 8-нм техпроцессы

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 мая, 2020

    HP анонсировала выпуск линейки мониторов серии E, сертифицированных по TUV Low Blue Light

    Sony представила две серии премиальных телевизоров BRAVIA

    Google учится совершать покупки через Assistant с верификацией говорящего

    AOC представила в России линейку премиальных мониторов P2

    Анонс Realme 6s: доступный смартфон с неплохими характеристиками

    Новая iPad Magic Keyboard может получить слот для хранения Apple Pencil

    SMIC ведет исследовательские работы для перехода на 7- и 8-нм техпроцессы

    Анонс Realme X3 SuperZoom: мощный флагман с 60-кратным гибридным зумом

    Некоторые смартфоны Samsung в Китае стали неожиданно зависать и перезагружаться

    Анонс ABKONCORE S500: корпус ПК со звукоизоляцией

    iPhone 12 сохранит порт Lightning: Smart Connector появится у iPhone 2021

    Samsung официально представила чипсет Exynos 880

    Слухи: Samsung Galaxy Fold 2 будет водонепроницаемым

    RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020

    Анонс Vivo Y70s 5G: первый в мире смартфон на чипсете Exynos 880

    25 мая, 2020

    В Apple AirPods могут появиться датчики освещенности для повышения эффективности занятий фитнесом

    Германия, Швейцария, Латвия и Эстония согласились внедрить у себя Apple/Google API для борьбы с пандемией

    Анонс Realme X50 Pro Player Edition: игровой смартфон с 5G и системой охлаждения с графитом

    Слухи: Redmi работает над 5G-смартфоном стоимостью меньше $150

    В «книжке» Microsoft Surface Duo появится стилус, но реализовать его поддержку будет непросто

    ССЫЛКИ