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Анонс Realme 6s: доступный смартфон с неплохими характеристиками

26 мая 2020, 16:01


Наряду с Realme X3 SuperZoom сегодня также был анонсирован доступный смартфон Realme 6s с неплохими техническими характеристиками, приятным дизайном и главное приемлемой ценой. Гаджет станет отличным выбором для тех, кто не привык тратить баснословные деньги на телефон, но при этом хочет иметь в кармане устройство с приемлемой начинкой.

Realme 6s


Realme 6s оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,5%. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев который может разблокировать телефон за 0,29 секунды.




В левом верхнем углу экрана расположено отверстие под фронтальную камеру, которая имеет разрешение 16 мегапикселей. Основная камера представлена 48-мегапиксельным датчиком, что меньше чем у Realme 6. Кроме этого, на борту 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а также датчики макросъемки и глубины на 2 мегапикселя каждый.

Realme 6s


Под капотом чипсет MediaTek Helio G90T в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPPDDR4X и до 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ за счет карты microSD. На борту также Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, поддержка Dolby Atmos и FM-радио. Его аккумулятор имеет емкость 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Цена устройства - $218 (15 000 руб.), а его продажи стартуют со второго июня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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