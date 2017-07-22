AOC представила в России линейку премиальных мониторов P2
26 мая 2020, 16:59
Компания AOC сегодня представила новую линейку премиальных мониторов P2, в которую вошли мониторы с диагональю 21,5 дюйм, 23,8 дюйма, 27 дюймов и сверхширокая 34-дюймовая модель.
Линейка AOC P2 -- это усовершенствованная версия линейки P1. Все новые модели отличаются стильным дизайном без рамок с трёх сторон. Темная матовая отделка нижней рамки и подставки красиво подчеркивает элегантность устройств. Узкие боковые рамки позволяют создавать практически бесшовные системы из нескольких мониторов для повышения производительности.
Мониторы этой серии оснащены удобными креплениями, благодаря которым их можно легко собрать без применения специальных инструментов. Регулировка высоты стойки (150 мм), наклона (-5~35°) и поворота (180°, кроме сверхширокого CU34P2A с поворотом 90°) гарантируют эргономичность.
Все десять моделей новой линейки оснащены внушительным набором функций и оборудованы 4-портовым хабом USB 3.2, разъёмом USB uplink и двумя встроенными 2-ваттными динамиками. На борту также стандартный набор входов - это VGA, DVI, DisplayPort и HDMI.
Все модели серии P2, кроме 34-дюймовой, оснащены IPS-панелями. Топовая же 34-дюймовая версия имеет на борту изогнутую VA матрицу. Все новинки гарантируют реалистичную цветопередачу, широкую цветовую гамму и углы обзора 178°/178°.
При потребности в дополнительной четкости и резкости можно выбрать 23,8-дюймовый Q24P2Q или 27-дюймовый Q27P2Q с разрешением QHD (1440p), 27-дюймовый U27P2 с разрешением UHD (2160p) или сверхширокий 34-дюймовый CU34P2A с разрешением UWQHD (3440x1440). В остальных моделях используется матрица с разрешением Full HD (1080p).
Отдельно в этой линейке стоит выделить 34-дюймовый монитор CU34P2A. Его отличает соотношение сторон 21:9, а также высокое разрешение 3440x1440 UWQHD, яркость 300 нит, MPRT 1 мс (время отклика движущегося изображения) и поддержка AMD FreeSync.
Ну и напоследок, стоит отметить, что все модели серии P2 обладают сертификатами EnergyStar 8, TCO 8 и EPEAT Gold и оснащены технологией AOC Flicker-Free, которая устраняет мерцание благодаря использованию постоянного тока вместо широтно-импульсной модуляции. Режим Low Blue Light помогает снизить уровень потенциально опасного синего свечения.
Мониторы будут появляться в продаже на территории России поэтапно начиная с июля и заканчивая августом 2020 года. Цена самой младшей модели - 10 849 рублей, в то время как за премиальную 34-дюймовую модель придется выложить 36 609 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".