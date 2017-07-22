Google учится совершать покупки через Assistant с верификацией говорящего
26 мая 2020, 17:25
Издание Android Police сообщает, что на панели настроек облачного сервиса Assistant для платежей и безопасности был обнаружен новый параметр - Voice Match. Его присутствие может служить явным маркером того, что среди направлений развития технологии Google Match появилось опция доступа к голосовому способу совершения покупок.
Облачный сервис Google Assistant - это персональная служба помощи, разработанная компанией Google. Ее первая версия носила название Google Now, но после того как в сервисе появилась поддержка двухстороннего общения, облачный сервис стал называться Google Assistant.
Как пишет Android Police, они обратились к Google за разъяснениями. Вопрос состоял о возможности совершения покупок без помощи рук. Google подтвердил, что ведет разработку модели сервиса, позволяющей совершать покупки через Google Assistant, используя только свой голос.
Новая функция является частью раннего эксперимента, который Google проводила на данном этапе разработки. Эксперимент имел ограниченный характер и позволял делать заказы голосом в ресторанах, а также совершать цифровые покупки в приложении Google Play.
Конечно, как пишет издание, совершение голосовых покупок появилось не в первый раз. Например, сервис Alexa просит пользователей отчетливо называть все необходимые элементы из списка, причем такая функция существует уже много лет.
Отличие от существующих аналогов, пишет издание, состоит в том, что решение Google предположительно является более безопасным. Оно основано на технологии Voice Match. Данная функция позволяет осуществлять аутентификацию личности говорящего по голосу.
Как считают эксперты, такая опция является необходимой для домашнего помощника. При этом она более удобна в применении, чем сканер отпечатков пальцев или лица.
Пока неизвестно, когда новая функция будет выпущена в серию. Сообщается, что Google может представить ее вместе с бета-версией Android 11 на мероприятии 3 июня.