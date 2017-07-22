HP анонсировала выпуск линейки мониторов серии E, сертифицированных по TUV Low Blue Light
26 мая 2020, 19:16
Компания HP объявила о выпуске новой линейки мониторов серии E. Компания HP назвала их «первой в мире серией эргономичных мониторов для бизнес-применения с постоянно включенным контролем излучения в синем диапазоне». Технология носит обозначение HP Eye Ease.
Согласно оценкам, на которые ссылается HP, избыток синего света может быть вреден для организма человека из-за своей высоко энергоемкости. Компания не отрицает пользы от умеренного потребления синего света, например, свет от утреннего неба не вызывает пагубных воздействий на организм. В то же время, при избытке синего света его повышенная частота вызывает утомление у чувствительных органов.
Для кожи, сообщает вендор, особых проблем с поглощением и воздействием синего света нет. С другой стороны, ситуация для глаз складывается иначе. Глаза человека не имеют такого же уровня защиты или фильтрации, как кожа, а поскольку длина волны синего света короткая и мощная, то этот свет оказывает мощное воздействие на сетчатку глаза, являющейся наиболее светочувствительной частью глаза.
Как пишет HP, благодаря применению технологии HP Eye Ease, монитор обеспечивает частичную фильтрацию синего света. Это не сказывается на точности цветопередачи и не добавляет желтизны (желтого оттенка) на изображение дисплей. Однако поток синего излучения снижается.
HP утверждает, что новая серия E является первой в мире серией мониторов, получившей сертификацию аппаратного решения TUV Low Blue Light. Это - первая в своем роде сертификация от немецкой организации TÜV (Technischer Überwachungsverein, сокращённо), осуществляющей контроль по обеспечению безопасности продукции. TUV является признанным лидером в мире в области сертификации слабого синего свечения.
Мониторы HP серии E будут доступны в августе по цене от $159.
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