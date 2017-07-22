Бренд Redmi Xiaomi сегодня представил смартфоны Redmi 10X 5G и 10X Pro 5G, как и было обещано ранее. Серия Redmi 10X 5G имеет 6.57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD+, яркостью 600 нит и поддержкой HDR 10+.
Обе модели 10X и 10X Pro имеют 48-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Однако версия Pro при этом оснащена 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 5-кратными гибридным зумом и 30-кратным цифровым зумом. Помимо, этого на борту старшей модели 5-мегапиксельный датчик макросъемки. Версия 10X лишена этих возможностей и оснащена лишь 2-мегапиксельным датчиком глубины в дополнение к возможностям упомянутым выше. У обеих моделей различаются и возможности фронтальной камеры - Pro-версия оснащена 20-мегапиксельной селфи-камерой, а младшая модель лишь датчиком на 16-мегапикселей.
Под капотом обеих моделей чипсет MediaTek Dimensity 820 с графическим процессором Mali-G57 MC5 до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
На борту обеих моделей есть сканер отпечатков пальцев, 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC (10X Pro 5G), USB Type-C и аккумулятор емкостью 4520 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт на 10X Pro 5G или 22,5 Вт на 10X 5G.
Redmi 10X 5G в максимальной конфигурации 8 ГБ /256 ГБ обойдется в $336 (24 000 руб.), а Redmi 10X Pro 5G с аналогичными характеристикам будет стоить уже $364 (26 000 руб.).
Кроме этого, специально для китайского рынка была анонсирован Redmi 10x 4G, который несколько проще в техническом плане нежели модели, представленные выше. Он имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Под капотом чипсет MediaTek Helio G80, до 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.
Камера представлена 48-мегапиксельным основным сенсором, ультра-широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей.
На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Стоимость этой модели в максимальной комплектации 6 ГБ/128 ГБ - около $168 (12 000 руб.).
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