Samsung раскрыл детали нового чипа безопасности второго поколения для смартфонов серии Galaxy S20
26 мая 2020, 20:02
Издание SAMMobile опубликовало некоторые детали по новому чипу безопасности, которым планируется комплектовать будущие смартфоны серии Galaxy S20. Чип защищает мобильное устройство от программных и аппаратных атак, ведет контроль за безопасностью всех видов операций с пользовательскими данными внутри смартфона.
Как сообщает Samsung, в будущих моделях смартфонов серии Galaxy S20 планируется устанавливать чип безопасности второго поколения. Он отличается более высокой защитой и сертификацией более высокого уровня.
Новое решение будет выстроено на базе микросхемы Secure Element (S3FV9RR), сертифицированной на уровне (CC EAL) 6+. В прежних моделях смартфонов Samsung использовала микросхемы Secure Element (S3K250AF), сертифицированные на один уровень ниже - (CC EAL) 5+. Сертификация CC EAL 6+ нового чипсета безопасности относится к самому высокому уровню, который когда-либо получали мобильные компоненты.
Среди отличительных особенностей отмечается, что новое решение для Samsung обладает вдвое большей емкостью безопасного хранения по сравнению с чипсетом первого поколения. Оно поддерживает авторизацию доступа к устройству, ведение аппаратного корневого сертификата (RoT) и предоставляет набор функций безопасной загрузки. При загрузке смартфона, оснащенного новым решением безопасности, активируется цепочка доверия, посредством которой каждая прошивка последовательно проверяется утвержденными ключами.
Устройства, защищенные микросхемой S3FV9RR и сопутствующими программами, будут защищены от вредоносных атак и несанкционированных обновлений ПО. Этот чип безопасности работает независимо от основного процессора и не контролируется под его уровень безопасности. Благодаря этому, новое решение Samsung второго поколения отличается универсальностью, что позволяет применять его не только для смартфонов, но и для IoT.
Новое решение на базе чипсета безопасности S3FV9RR будет доступно в 3 кв. этого года. Ожидается, что оно появится в будущей серии смартфонов Galaxy Note 20.