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Samsung раскрыл детали нового чипа безопасности второго поколения для смартфонов серии Galaxy S20

26 мая 2020, 20:02


Издание SAMMobile опубликовало некоторые детали по новому чипу безопасности, которым планируется комплектовать будущие смартфоны серии Galaxy S20. Чип защищает мобильное устройство от программных и аппаратных атак, ведет контроль за безопасностью всех видов операций с пользовательскими данными внутри смартфона.

Как сообщает Samsung, в будущих моделях смартфонов серии Galaxy S20 планируется устанавливать чип безопасности второго поколения. Он отличается более высокой защитой и сертификацией более высокого уровня.

Samsung раскрыл детали нового чипа безопасности второго поколения для смартфонов серии Galaxy S20


Новое решение будет выстроено на базе микросхемы Secure Element (S3FV9RR), сертифицированной на уровне (CC EAL) 6+. В прежних моделях смартфонов Samsung использовала микросхемы Secure Element (S3K250AF), сертифицированные на один уровень ниже - (CC EAL) 5+. Сертификация CC EAL 6+ нового чипсета безопасности относится к самому высокому уровню, который когда-либо получали мобильные компоненты.




Среди отличительных особенностей отмечается, что новое решение для Samsung обладает вдвое большей емкостью безопасного хранения по сравнению с чипсетом первого поколения. Оно поддерживает авторизацию доступа к устройству, ведение аппаратного корневого сертификата (RoT) и предоставляет набор функций безопасной загрузки. При загрузке смартфона, оснащенного новым решением безопасности, активируется цепочка доверия, посредством которой каждая прошивка последовательно проверяется утвержденными ключами.

Устройства, защищенные микросхемой S3FV9RR и сопутствующими программами, будут защищены от вредоносных атак и несанкционированных обновлений ПО. Этот чип безопасности работает независимо от основного процессора и не контролируется под его уровень безопасности. Благодаря этому, новое решение Samsung второго поколения отличается универсальностью, что позволяет применять его не только для смартфонов, но и для IoT.

Новое решение на базе чипсета безопасности S3FV9RR будет доступно в 3 кв. этого года. Ожидается, что оно появится в будущей серии смартфонов Galaxy Note 20.



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