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Lenovo представила два новых гибридных планшета

27 мая 2020, 09:58


Lenovo представила два новых планшета Lenovo Yoga Duet 7i и Lenovo IdeaPad Duet 3i. Это стильные и универсальные устройства, которые смогут заменить собой ноутбук и позволят заниматься творчеством, просматривать разнообразный контент и просто расслабиться на домашней самоизоляции.

Lenovo представила два новых гибридных планшета


Lenovo Yoga Duet 7i - это компактное и мощное устройство, оснащенное съемной Bluetooth-клавиатурой с подсветкой и регулируемой подставкой. Вес устройства 1,16 килограмма. Оно поддерживает Wi-Fi 6 и 4G. Этот планшет также поддерживает работу голосового помощника Alexa, идентификацию пользователя по лицу с помощью инфракрасной камеры с Windows Hello.




На борту процессор Intel Core i7 10-го поколения вместе со встроенной графикой Intel Iris Plus, а также предустановленная Windows 10. Под капотом также до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и PCle SSD емкостью до 1 ТБ. Дисплей устройства имеет диагональ 13 дюймов и разрешение 2K, а также поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет максимальную яркость 450 нит.

Lenovo представила два новых гибридных планшета


Yoga Duet 7i предлагает до 10,8 часа автономной работы. Для качественного звучания имеется поддержка Dolby Audio. Универсальная подставка позволит размещать планшет в наиболее удобном для пользователя положении, а для рисования в комплекте с устройством идет электронная ручка Lenovo.

Lenovo представила два новых гибридных планшета


Еще одна новинка - это планшет Lenovo IdeaPad Duet 3i, который станет отличным выбором для студентов и путешественников, благодаря его компактности и небольшому весу(всего 0,86 кг).

Lenovo представила два новых гибридных планшета


Он также совместим с Bluetooth-клавиатурой, имеет удобную и функциональную подставку и поддерживает Lenovo Digital Pen8. Lenovo IdeaPad Duet 3i оснащен 10,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 нит.

Lenovo представила два новых гибридных планшета


Под капотом процессор Intel со встроенной графикой, оперативная память от 4 до 8 ГБ, а емкость флеш-накопителя eMMC - 128 Гбайт. Время автономной работы Lenovo IdeaPad Duet 3i составляет до семи часов. Он поддерживает LTE и оснащен двумя портами USB Type-C.

Цена Lenovo Yoga Duet 7 начинается с $1300 (90 000 руб.) и он появится в продаже в июне. Lenovo IdeaPad Duet 3i также будет доступен в июне и обойдется в $470 (33 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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