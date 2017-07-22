Lenovo представила два новых планшета Lenovo Yoga Duet 7i и Lenovo IdeaPad Duet 3i. Это стильные и универсальные устройства, которые смогут заменить собой ноутбук и позволят заниматься творчеством, просматривать разнообразный контент и просто расслабиться на домашней самоизоляции.
Lenovo Yoga Duet 7i - это компактное и мощное устройство, оснащенное съемной Bluetooth-клавиатурой с подсветкой и регулируемой подставкой. Вес устройства 1,16 килограмма. Оно поддерживает Wi-Fi 6 и 4G. Этот планшет также поддерживает работу голосового помощника Alexa, идентификацию пользователя по лицу с помощью инфракрасной камеры с Windows Hello.
На борту процессор Intel Core i7 10-го поколения вместе со встроенной графикой Intel Iris Plus, а также предустановленная Windows 10. Под капотом также до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и PCle SSD емкостью до 1 ТБ. Дисплей устройства имеет диагональ 13 дюймов и разрешение 2K, а также поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет максимальную яркость 450 нит.
Yoga Duet 7i предлагает до 10,8 часа автономной работы. Для качественного звучания имеется поддержка Dolby Audio. Универсальная подставка позволит размещать планшет в наиболее удобном для пользователя положении, а для рисования в комплекте с устройством идет электронная ручка Lenovo.
Еще одна новинка - это планшет Lenovo IdeaPad Duet 3i, который станет отличным выбором для студентов и путешественников, благодаря его компактности и небольшому весу(всего 0,86 кг).
Он также совместим с Bluetooth-клавиатурой, имеет удобную и функциональную подставку и поддерживает Lenovo Digital Pen8. Lenovo IdeaPad Duet 3i оснащен 10,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 нит.
Под капотом процессор Intel со встроенной графикой, оперативная память от 4 до 8 ГБ, а емкость флеш-накопителя eMMC - 128 Гбайт. Время автономной работы Lenovo IdeaPad Duet 3i составляет до семи часов. Он поддерживает LTE и оснащен двумя портами USB Type-C.
Цена Lenovo Yoga Duet 7 начинается с $1300 (90 000 руб.) и он появится в продаже в июне. Lenovo IdeaPad Duet 3i также будет доступен в июне и обойдется в $470 (33 000 руб.).
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