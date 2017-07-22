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Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года

27 мая 2020, 10:19


Xiaomi и Redmi будут выпускать смартфоны с поддержкой сетей не выше 4G только до конца 2020 года. После этого выпуск этих моделей будет прекращен, и компании переключатся на выпуск смартфонов только с поддержкой 5G. Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь.

Лэй Цзюнь, соучредитель компании Xiaomi

Лэй Цзюнь, соучредитель компании Xiaomi


Говоря о причинах, которые подтолкнули родственные между собой компании к такому решению, Лэй Цзюнь назвал вспышку коронавируса в Китае, но отметил, что она носила только второстепенное значение. В то же время, он отметил, что пандемия серьезно повлияла на работу цепочек поставок компании. Из-за этого на складах еще недостаточно телефонов с поддержкой 5G. Чтобы изменить ситуацию, Xiaomi недавно вложила дополнительно 250 млн юаней в наращивание производства смартфонов с поддержкой 5G. Отказ от выпуска к концу 2020 года телефонов 4G в Китае, позволит компании вкладывать больше ресурсов на выпуск устройств 5G.




По мнению Лэя Цзюня, переход на 5G произведет революцию в отрасли. Это коснется, в первую очередь, характера использования мобильных приложений. В качестве примера он выделил видеоконференции в формате 4K/8K, облачные игры (потоковая передача) и системы автопилотирования, например, переход на автомобили с автопилотом. Поэтому Xiaomi/Redmi планируют ускорить этот процесс, перейдя на выпуск телефонов с поддержкой 5G.

В дальнейшем Xiaomi планирует уделять больше внимания мобильным технологиям и AIoT. По этим направлениям ведутся интенсивные исследовательские работы уже с прошлого года. В частности, компания планирует активно работать с правительством Китая по созданию систем оповещения о стихийных бедствиях и других систем общественного обслуживания, основанных на технологии 5G.

Кроме этого, Xiaomi также начала предварительные исследования в сфере 6G и технологий спутникового интернета.



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