Minecraft Dungeons доступен для загрузки, но... возник Danger с установкой на SSD
27 мая 2020, 12:01
Вчерашний день стал самым счастливым в этом году для поклонников Minecraft и RPG. 26 мая 2020 года была запущена новая игра Minecraft Dungeons. Несмотря на то, что Minecraft Dungeons является одним из основных бестселлеров Microsoft, эта игра доступна на нескольких платформах, как и родной Minecraft. Релиз игры состоялся на платформах Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. Глобальные продажи Minecraft Dungeons ведутся по цене $20, покупка доступна и в России.
Разработка компьютерной игры Minecraft Dungeons в жанре action RPG компаниями Mojang Studios и Double Eleven ведется уже давно. В игре будут как многопользовательский, так и однопользовательский режимы. Minecraft Dungeons чем-то напоминают игры в духе Diablo и Torchlight.
Игра отличается от Minecraft тем, что в ней нет крафта предметов и возможности ломать или ставить блоки. Игровые действия разворачиваются в подземелье. Там игрок исследует сгенерированные подземелья, в которых, в свою очередь, появляются мобы. В игре также присутствуют головоломки и поиск сокровищ. Игрок может использовать любое найденное оружие, инструменты или доспехи, какие сам сочтёт нужным
Игра доступна в двух формах: Standard Edition ($19,99) и Hero Edition ($29,99). По словам Microsoft, в версии Hero Edition игроки получат Hero Cape, пару скинов, курицу и доступ к двум предстоящим DLC-пакетам (более подробные сведения о них пока отсутствуют).
Игра Minecraft Dungeons также доступна для загрузки через Xbox Game Pass как на консоли, так и на ПК. Это открывает возможность поиграть тем, кто не хочет покупать игру «навсегда», а хотел бы воспользоваться службой подписки Microsoft. В одном из часто задаваемых вопросов на веб-сайте Minecraft сообщается, что через Game Pass доступна только версия Standard Edition, зато подписчики Game Pass смогут сэкономить 10% на Minecraft Dungeons DLC.
В отношении версии для ПК необходимо отметить, что игра недоступна через игровой сервис Steam. Отчасти это объясняется тем, что игра - порождение самой Microsoft. Известно, что некоторые из последних игр Microsoft для ПК были опубликованы и в игровом сервисе Steam (например, Halo: Master Chief Collection, но, в целом, это не та практика, которой придерживается программный гигант из Редмонда. Если покупать версию игры для ПК, то, похоже, придется делать это в фирменном Магазине приложений Microsoft.
Среди часто задаваемых также встречается вопрос, касающийся перекрестного сохранения Minecraft Dungeons для разных систем. Оно не поддерживается, т.е. если планируется покупать Minecraft Dungeons сразу для нескольких платформ, то придется делать покупки по отдельности.
DANGER! Сбой SSD - Minecraft Dungeons стирает данные на жестком диске при удалении
Запуск игры произошел вчера, и некоторые игроки уже успели купить и попробовать в работе. Но здесь их ждали... подводные камни.
После запуска установщика Minecraft Dungeons на ПК некоторые геймеры столкнулись с неприятным сбоем при установке Minecraft Dungeons на отдельный SSD-диск. Такая попытка приводит к ошибке, в результате которой уничтожаются все данные, которые ранее находились на этом диске. Но... не пугайтесь. Уничтожение происходит не сразу! Ошибка возникает, если потом попробовать удалить установленную игру с SSD с помощью стандартной функции Windows «Установка и удаление программ» (Add or Remove Programs).
На веб-сайте Mojang пока появился только следующий комментарий:
«В данный момент, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не удаляйте ранее сделанную установку игры с использованием команды Add or Remove Programs», - говорится в сообщении об ошибке на веб-сайте Mojang.
Разработчики в срочном порядке ищут решение для возникшей проблемы.
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