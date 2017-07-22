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Легендарный процессорный кулер от Intel получил обновленный дизайн

27 мая 2020, 13:15




За последние десять лет процессорные кулеры Intel претерпели лишь незначительные перемены в собственном облике и в целом не получили никаких серьезных улучшений. Поэтому, многие пользователи предпочитают для охлаждения процессоров сторонние решения. Тем не менее, похоже, что с приходом процессоров Intel 10-го поколения существенные перемены коснулись и кулеров от Intel.

процессорный кулер от Intel


На днях в сети появились фотографии новых процессорных кулеров от Intel. Фотографии выложили пользователи, купившие розничные варианты настольных процессоров Intel 10-го поколения. Первое, что бросается в глаза - это существенные перемены в дизайне. Теперь кулер полностью черный, но имеет такую же круглую конструкцию с алюминиевыми ребрами, которые выступают наружу через центральную опорную пластину, выполненную из меди.

процессорный кулер от Intel


Вентилятор также состоит из семи лопастей. Также в Intel решили добавить оплетку к четырехконтактному кабелю вентилятора. Логотип компании также окрашен в темный цвет. Что касается механизма установки, он по-прежнему состоит из четырех штифтов, которые достаточно просты в установке на любую материнскую плату.

процессорный кулер от Intel


Несомненно приятно, наблюдать перемены во внешнем облике процессорного кулера, который уже фактически стал легендой. Судя по всему, на маркетинг Intel положительно влияет конкуренция с AMD, поскольку перемены можно заметить и упаковке новых процессоров, которая также не менялась долгие годы.



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