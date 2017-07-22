За последние десять лет процессорные кулеры Intel претерпели лишь незначительные перемены в собственном облике и в целом не получили никаких серьезных улучшений. Поэтому, многие пользователи предпочитают для охлаждения процессоров сторонние решения. Тем не менее, похоже, что с приходом процессоров Intel 10-го поколения существенные перемены коснулись и кулеров от Intel.
На днях в сети появились фотографии новых процессорных кулеров от Intel. Фотографии выложили пользователи, купившие розничные варианты настольных процессоров Intel 10-го поколения. Первое, что бросается в глаза - это существенные перемены в дизайне. Теперь кулер полностью черный, но имеет такую же круглую конструкцию с алюминиевыми ребрами, которые выступают наружу через центральную опорную пластину, выполненную из меди.
Вентилятор также состоит из семи лопастей. Также в Intel решили добавить оплетку к четырехконтактному кабелю вентилятора. Логотип компании также окрашен в темный цвет. Что касается механизма установки, он по-прежнему состоит из четырех штифтов, которые достаточно просты в установке на любую материнскую плату.
Несомненно приятно, наблюдать перемены во внешнем облике процессорного кулера, который уже фактически стал легендой. Судя по всему, на маркетинг Intel положительно влияет конкуренция с AMD, поскольку перемены можно заметить и упаковке новых процессоров, которая также не менялась долгие годы.
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