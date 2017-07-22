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Приложение Fujfilm превратит камеры серии X и GFX в веб-камеры

27 мая 2020, 13:40


Компания Fujifilm присоединилась к Canon, выпустив программное обеспечение, которое позволяет использовать беззеркальные камеры среднего формата X и GFX в качестве веб-камер.

Приложение Fujfilm превратит камеры серии X и GFX в веб-камеры


После установки приложения Fujifilm X Webcam и подключения камеры к USB-порту на вашем компьютере (только для Windows) она будет отображаться как веб-камера в Zoom, Hangouts и других популярных приложениях для видеоконференцсвязи. Поддержка ограничена последними высококлассными моделями Fujifilm, что позволит ее обладателю выглядеть значительно лучше при общении по видео, чем когда при этом задействована обычная веб-камера.




Помимо возможности использовать широкий спектр объективов Fujifilm, пользователь сможет применить режим имитации пленки, чтобы несколько изменить свой облик во время видеосессии. Камеру среднего формата GFX можно также использовать для создания чрезвычайно малой глубины резкости.

Пандемия COVID-19 сделала веб-камеру дефицитной, заставляя пользователей видеоконференций импровизировать с любой камерой, которая у них есть под рукой. Canon упростила задачу, выпустив свое собственное приложение в прошлом месяце, теперь вслед за ней это сделала Fujifilm.



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