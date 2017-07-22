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Motorola Razr 2020: середнячок появится осенью, но будет лучше других

27 мая 2020, 14:01


Компания Motorola собирается выпустить в ближайшие месяцы обновленную модель смартфона Moto Razr. На прошлой неделе стало известно, что телефон может появиться на рынке уже в сентябре.

Motorola Razr 2020


Как сообщает XDA-Developers, новинка будет оснащаться на аппаратном уровне под модель среднего ценового диапазона. В сводке сообщается, что вместо Snapdragon 865 на Moto Razr 2020 будет устанавливаться чип Snapdragon 765G. В отношении объема памяти ограничений не будет. Будущие аппараты будут комплектоваться оперативной памятью в максимальном объеме - 8 Гбайт, основная память может быть расширена до 256 Гбайт. Не будет сильных ограничений и со стороны емкости батареи - она составит 2845 мАч.

Использование Snapdragon 765G означает, что новый Moto Razr будет поддерживать 5G.




Обновления коснутся также камеры телефона. Сообщается, что будущая модель Moto Razr 2020 будет оснащаться 48-мегапиксельной основной камерой Samsung ISOCELL. Необходимо напомнить, что в модели прошлого года устанавливалась 16-мегапиксельная камера - рост более чем весомый по сравнению с телефоном Moto Razr образца прошлого года. Фронтальная камера будет представлена 20-мегапиксельной моделью. Если припомнить, что у прошлогоднего предшественника был всего лишь 5-мегапиксельный сенсор, то рывок вверх обозначен более чем явно.

С точки зрения габаритных размеров и компоновки телефон остался прежним. У него есть два экрана. С внешней стороны размещена небольшая 2,7-дюймовая панель G-OLED Quick View, внутри - 6,2-дюймовый гибкий экран P-OLED с соотношением сторон 21:9. Программная оболочка телефона - Android 10 с ожидаемым обновлением до версии 11, которая должна появиться позднее.

Цены на Moto Razr 2020 пока не названы.

Напомним, что Motorola некогда занимала лидирующие позиции в области интегрированных телекоммуникаций и встроенных электронных систем. В 2010 году она занимала 110 место в списке Fortune 500 крупнейших компаний в США. В 2011 году компания была разделена на Motorola Solutions и Motorola Mobility. Последняя затем была поглощена компаниями Google и Lenovo.



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