ARM представила новые ядра и графику для флагманов
27 мая 2020, 14:27
Во время мероприятия 2020 TechDay ARM анонсировала две новые мироархетиктуры CPU - Cortex-A78 и Cortex-X1, предназначенные для флагманских устройств. Наряду с этим, компания также представила новый графический процессор Mali-G78. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что флагманские смартфоны следующего поколения, запускаемые в 2021 году, будут иметь процессоры с ядрами ARM Cortex-A78 и графический процессор Mali-G78.
Для тех, кто не знает, производители чипсетов, вроде Qualcomm, Huawei или Samsung, используют именно продукцию ARM в своих чипсетах. По словам ARM, обновленный Cortex-A78 - это самое эффективное ядро компании, когда либо разработанное для мобильных устройств. Его производительность на 20 процентов выше, чем у предшественника - Cortex-A77. Новое ядро Cortex-A78 в значительной степени продолжает традиционную философию ARM, которая основывается на балансе между производительностью, мощностью и площадью (PPA).
Что касается процессора Cortex-X1, то по словам ARM, он получит производительность на 30 процентов больше, чем у текущего флагманского процессора. Кроме того, ARM предлагает производителям смартфонов самостоятельно настраивать параметры Cortex-X1.
Помимо новых процессоров, компания также представила пару новых мобильных графических процессоров - Mali-G78 и Mali-G68. В то время как графический процессор G78 нацелен на флагманские смартфоны, G68 предназначен для обеспечения аналогичной производительности по более доступной цене.
Новый Mali-G78 использует 24 ядра, вместо 16, и компания обещает, что это позволит на 25 процентов увеличить производительность графики по сравнению с прошлогодним Mali-G77. ARM также анонсировала новый блок нейронной обработки Ethos-N78 (NPU), который обещает предложить до 25 процентов более высокую производительность по сравнению с Ethos-N77.
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