Oppo собирается освоить у себя производство чипов для мобильных устройств
27 мая 2020, 14:45
Популярный китайский производитель смартфонов компания Oppo заявил о предпринимаемых усилиях по развитию нового для себя направления - разработке собственных чипсетов для мобильных систем. Первые шаги компания сделала уже в 2019 году, когда Huawei столкнулась с ситуацией и на нее наложили ограничения по торговле на территории США. По мере того, как давление на Huawei стало усиливаться, Oppo стала предпринимать настойчивые шаги по наращивания собственного потенциала для выпуска чипов.
Сегодня наблюдается уже эскалация противоречий в торговле между США и Китаем. Многие компании оказались под перекрестным огнем и будут вынуждены предпринимать ответные меры ради предосторожности.
Потеря для Huawei своего производственного поставщика по выпуску микросхем и поддержки Google стали ярким свидетельством того, что США способны создать серьезные проблемы для тех, кого считают угрозой для себя. Осознание этого факта подталкивает Oppo активно инвестировать в развитие собственной производственной базы. Тем самым, компания стремится уменьшить свою зависимость от американских поставщиков и расширить собственное присутствие в других западных странах, в частности в Европе.
Тем не менее, как отмечают многие, перескочить за один момент с одних рельс на другие невозможно. Это - очень серьезный шаг, требующий очень крупных инвестиций и затрат времени.
Согласно имеющимся сведениям, Oppo уже провела переговоры с другими известными производителями чипов - MediaTek и UNISOC. Результатом общения между этими компания стало заключение договора, позволяющего Oppo собрать на своем головном предприятии в Шанхае опытную команду по разработке чипов.
MediaTek является вторым по величине разработчиком мобильных чипов после Qualcomm в США. В настоящее время MediaTek базируется в Тайване.
В рамках развития Oppo привлекла в свои ряды бывшего главного операционного со-директора MediaTek Джеффри Джу. Сообщается, что в настоящее время Oppo проводи найм сотрудников из Qualcomm, HiSilicon Huawei и других компаний.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".