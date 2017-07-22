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Nokia пришлось остановить производство в Индии

27 мая 2020, 15:37


Nokia пришлось закрыть свое производство в штате Тамилнад в Индии. Причина, по нашим дням, банальна - вспышка коронавируса среди сотрудников предприятия. Часть сотрудников на этой неделе сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. По данным инсайдеров, заражены 42 человека.

Nokia пришлось остановить производство в Индии


Правительство Индии еще в самом начале развития эпидемии стало приостанавливать деятельность производителей электроники в стране. Затем меры были ослаблены, и все начало приходить в нормальное русло, но спустя время на производствах некоторых компаний вновь стали возникать очаги заражения. Так, в частности, произошло не только на заводе Nokia, но и на производстве компании OPPO.




Как пояснили в пресс-службе Nokia, компания планирует в ближайшее время восстановить работу производственной линии, но при этом численность кадрового состава будет существенно сокращена, а масштабы производства уменьшатся. Власти Индии не оставляют попыток восстановить функционирование экономики и пытаются надолго не останавливать работу крупных предприятий. Так, на днях вновь возобновил работу завод OPPO, но по-прежнему нет никаких гарантий, что это не приведет к новым вспышкам заболевания.



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