РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Catchup: Facebook готовит к запуску приложение «А, поговорить?!»

27 мая 2020, 15:55


Facebook ведет тестирование нового бесплатного приложения, которое поможет обогатить общение с друзьями и внутри семьи. Пока речь идет о тестировании на территории США, но можно ожидать, что скоро это приложение станет доступно глобально.

Новое бесплатное приложение называется Catchup. Оно призвано помочь координировать телефонные звонки и устанавливать групповые голосовые конференцзвонки, в которых смогут принять участие до восьми человек.

Catchup: Facebook запускает приложение «А, поговорить?!»


Приложение «Catchup» - это плод творчества внутренней группы, проводившей исследования и разработки внутри Facebook. Главное отличие от других чат-приложений или программ группового чата - звонки можно совершать только в канале аудио, без всякого видео. Можно «поговорить», нельзя «посмотреть».




При работе программа отображает статус друзей, показывая, когда они доступны для разговора.

«Пользоваться «Catchup» крайне просто. Нужно посмотреть, кто доступен. После этого можно без всяких усилий поговорить «с глазу на глаз» или «кучкой». Не надо никаких звонков вызова, не надо заранее назначать время для переговоров. Можно просто взять и поговорить. Это поможет оставаться на связи больше, но беспокоиться об этом меньше. В любое время, когда вы свободны, можно поболтать с тем или теми, с кем хочешь. CatchUp!»

Как пишет TechCrunch, новое приложение, похоже, уже захватывает популярность и отвоевывает аудиторию у родственного приложения Houseparty.



Facebook объясняет свой подход тем, что для компании главным было дать людям возможность поговорить между собой и сделать это тогда, когда они наверняка знают, что другой человек свободен и готов пойти на это. «Незнание о готовности другого к разговору - это «одна из ключевых причин, по которой люди больше не звонят».

Чтобы пользоваться приложением CatchUp, не понадобится учетная запись Facebook. Сервис работает со списком контактов телефона. Приложение предоставляет пользователям гарантии конфиденциальности, причем они могут контролировать, кто может присоединиться к групповым вызовам 1-на-1.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Google учится совершать покупки через Assistant с верификацией говорящего
  • Германия, Швейцария, Латвия и Эстония согласились внедрить у себя Apple/Google API для борьбы с пандемией
  • С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10
  • Microsoft объявила о разработке единой платформы Project Reunion для разработки приложений под Windows 10
  • В Windows 10 появилась функция настройки курсора текстового ввода

    • следующая новость
    Новый Acer Aspire 7 теперь доступен в России

    предыдущая новость
    Nokia пришлось остановить производство в Индии

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 мая, 2020

    32-дюймовый профессиональный дисплей Apple 6K Pro XDR был отмечен как «Дисплей года» в конкурсе SID

    Samsung представила собственную дебетовую карту

    Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено

    Skullcandy выпустил новую линейку High-End наушников со встроенным bluetooth-трекером

    Aqua Computer расширила свою линейку систем охлаждения

    XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности

    Новый Acer Aspire 7 теперь доступен в России

    Catchup: Facebook готовит к запуску приложение «А, поговорить?!»

    Nokia пришлось остановить производство в Индии

    Oppo собирается освоить у себя производство чипов для мобильных устройств

    ARM представила новые ядра и графику для флагманов

    Motorola Razr 2020: середнячок появится осенью, но будет лучше других

    Приложение Fujfilm превратит камеры серии X и GFX в веб-камеры

    Легендарный процессорный кулер от Intel получил обновленный дизайн

    Minecraft Dungeons доступен для загрузки, но... возник Danger с установкой на SSD

    Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года

    Lenovo представила два новых гибридных планшета

    26 мая, 2020

    Классический шутер от первого лица Warface: Breakout вышел!

    Redmi выпустила на рынок свой первый компьютерный монитор Redmi 1A

    Samsung раскрыл детали нового чипа безопасности второго поколения для флагманских смартфонов

    ССЫЛКИ