Catchup: Facebook готовит к запуску приложение «А, поговорить?!»
27 мая 2020, 15:55
Facebook ведет тестирование нового бесплатного приложения, которое поможет обогатить общение с друзьями и внутри семьи. Пока речь идет о тестировании на территории США, но можно ожидать, что скоро это приложение станет доступно глобально.
Новое бесплатное приложение называется Catchup. Оно призвано помочь координировать телефонные звонки и устанавливать групповые голосовые конференцзвонки, в которых смогут принять участие до восьми человек.
Приложение «Catchup» - это плод творчества внутренней группы, проводившей исследования и разработки внутри Facebook. Главное отличие от других чат-приложений или программ группового чата - звонки можно совершать только в канале аудио, без всякого видео. Можно «поговорить», нельзя «посмотреть».
При работе программа отображает статус друзей, показывая, когда они доступны для разговора.
«Пользоваться «Catchup» крайне просто. Нужно посмотреть, кто доступен. После этого можно без всяких усилий поговорить «с глазу на глаз» или «кучкой». Не надо никаких звонков вызова, не надо заранее назначать время для переговоров. Можно просто взять и поговорить. Это поможет оставаться на связи больше, но беспокоиться об этом меньше. В любое время, когда вы свободны, можно поболтать с тем или теми, с кем хочешь. CatchUp!»
Как пишет TechCrunch, новое приложение, похоже, уже захватывает популярность и отвоевывает аудиторию у родственного приложения Houseparty.
Facebook объясняет свой подход тем, что для компании главным было дать людям возможность поговорить между собой и сделать это тогда, когда они наверняка знают, что другой человек свободен и готов пойти на это. «Незнание о готовности другого к разговору - это «одна из ключевых причин, по которой люди больше не звонят».
Чтобы пользоваться приложением CatchUp, не понадобится учетная запись Facebook. Сервис работает со списком контактов телефона. Приложение предоставляет пользователям гарантии конфиденциальности, причем они могут контролировать, кто может присоединиться к групповым вызовам 1-на-1.