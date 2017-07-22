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Новый Acer Aspire 7 теперь доступен в России

27 мая 2020, 16:36




Компания Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. Новинка станет отличным вариантом для пользователей, проводящих много времени в путешествиях по работе или на отдыхе. Все благодаря эргономичному компактному дизайну. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что позволило существенно снизить вес устройства до 2,15 кг при толщине 22,9 мм.

Анонс Acer Aspire 7


Acer Aspire 7 оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и соотношением экрана к корпусу 81,61 процента. Дисплей ноутбука отличается прекрасной цветопередачей и поддержкой технологий Acer Color Intelligence и Acer ExaColor, а от усталости глаз во время длительных игровых сессий пользователя защитит технология Acer BluelightShield.

Анонс Acer Aspire 7


Новый Aspire 7 имеет под капотом внушительную аппаратную начинку - это современный процессор AMD Ryzen 3000 или Intel Core 9-го поколения вплоть до i7-9750H, а также мощныа видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 или GTX 1650 Ti. Оперативная память имеет емкость 16 ГБ, но ее можно расширить до 32 ГБ. Под хранение данных пользователя в ноутбуке предусмотрен скоростной твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 1 ТБ.

Анонс Acer Aspire 7


Acer Aspire 7 оборудован двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии MU-MIMO, который обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 и 5 ГГц. На борту также порт USB Type-C, порт HDMI два порта USB 3.2 и один USB 2.0. Также ноутбук оборудован встроенной веб-камерой, а его клавиатура имеет подсветку. Время автономной работы составляет 10 часов.

Ноутбук Acer Aspire 7 уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 49 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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