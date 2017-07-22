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XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности

27 мая 2020, 17:05


XRSPACE объявила о запуске первой в мире социальной VR-платформы - XRSPACE MANOVA, предназначенной для пользователей массового рынка, в сочетании с мобильной VR-гарнитурой 5G - XRSPACE MANOVA.

XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности


Как отмечают в XRSPACE, компания стремится создать социальную виртуальную реальность будущего - мир, где люди могут взаимодействовать как физически, так и виртуально. В то время, когда взаимодействие лицом к лицу ограничено из-за мер социального дистанцирования, XRSPACE стремится объединить людей в виртуальном мире, который питается ультрасовременными технологиями.




XRSPACE MOVA - это первая 5G потребительская мобильная VR-гарнитура, работающая на платформе Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR, способная работать в любом месте с подключением 5G, LTE или Wi-Fi. Не требуя никаких дополнительных контроллеров для навигации в виртуальном мире, XRSPACE MOVA может управляться с помощью простых движений рук и жестов, что позволяет получить интуитивный опыт, невиданный ранее в массовом VR-маркетинге.

XRSPACE MANOVA - это платформа социальной реальности, предназначенная для объединения людей за пределами пространства и времени. Воплощая стилизованные и реалистичные полнотелые аватары, напоминающие личные особенности каждого пользователя, пользователи могут общаться, работать и играть в различных частных и общественных местах. От своего собственного виртуального дома и личных кинотеатров до специальных зон, созданных телекоммуникационными партнерами и сторонними контент-провайдерами, каждый может свободно погрузиться в повседневные пространства.

XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности


Главным среди этих пространств является MagicLOHAS, сочетание уникальных впечатлений, способствующих здоровому и активному образу жизни с помощью виртуальной реальности. Вы можете просто тусоваться с друзьями в расслабляющих пейзажах или заниматься физическими упражнениями - ходить пешком, кататься на велосипеде, танцевать, заниматься йогой, проводить магические сеансы Тай-Чи в захватывающей обстановке естественной медитативной атмосферы. Вместе с разнообразной командой специалистов по спорту, йоге, танцам, музыке, медитации, здоровью и терапии. XRSPACE MANOVA предоставляет веселый и интерактивный контент, предназначенный для улучшения повседневного самочувствия.

Используя сложный набор оптических датчиков в паре с запатентованной технологией сканирования, устройство XRSPACE MOVA может не только переводить жесты рук во взаимодействие с виртуальным миром, но и использоваться в новаторских приложениях сканирования пространства для плавного воссоздания реального физического местоположения внутри виртуальной реальности.



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