Aqua Computer расширяет свой ассортимент систем охлаждения за счет серии водоблоков Cuplex Kryos NEXT RGBpx. В первую очередь, в новинке подкупает ее дизайн с интегрированной светодиодной подсветкой и элегантной алюминиевой рамой. В раме также сосредоточена и резьба для крепления кулера, что позволяет распределить давление на корпус равномерно. Что интересно, рама и корпус этого водоблока выполнены на станке ЧПУ в достаточно сложной обработке.
В серии представлена также модель, корпус которой выполнен из белого Delrin. Она также оснащена RGBpx-подсветкой с возможностями регулировки цвета. Например, цвет может меняться в зависимости от температуры процессора.
Среди других инноваций, наличие системы скрытого монтажа благодаря которой пружины спрятаны под монтажными кронштейнами и микроструктурированная основа с FEM-оптимизированной деформацией, которая гарантирует эффективное охлаждение при низком сопротивлении потоку.
Цена Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx с серебряной основой - $220 (15 000 руб.), устройство с медной основой стоит $90 (6500 руб.).
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