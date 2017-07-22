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Aqua Computer расширила свою линейку систем охлаждения

27 мая 2020, 18:45




Aqua Computer расширяет свой ассортимент систем охлаждения за счет серии водоблоков Cuplex Kryos NEXT RGBpx. В первую очередь, в новинке подкупает ее дизайн с интегрированной светодиодной подсветкой и элегантной алюминиевой рамой. В раме также сосредоточена и резьба для крепления кулера, что позволяет распределить давление на корпус равномерно. Что интересно, рама и корпус этого водоблока выполнены на станке ЧПУ в достаточно сложной обработке.

Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx


В серии представлена также модель, корпус которой выполнен из белого Delrin. Она также оснащена RGBpx-подсветкой с возможностями регулировки цвета. Например, цвет может меняться в зависимости от температуры процессора.

Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx


Среди других инноваций, наличие системы скрытого монтажа благодаря которой пружины спрятаны под монтажными кронштейнами и микроструктурированная основа с FEM-оптимизированной деформацией, которая гарантирует эффективное охлаждение при низком сопротивлении потоку.

Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx


Цена Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx с серебряной основой - $220 (15 000 руб.), устройство с медной основой стоит $90 (6500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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