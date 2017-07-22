Skullcandy выпустил новую линейку High-End наушников со встроенным bluetooth-трекером
27 мая 2020, 19:05
Американская компания Skullcandy, производитель элитных аудио аксессуаров, анонсировала выпуск серии из четырех беспроводных наушников, поддерживающих технологию Bluetooth-отслеживания, разработанную компанией Tile. Модельный ряд представлен следующими продуктами: Push Ultra ($99,99), Indy Evo ($79,99), Indy Fuel ($99,99) и Sesh Evo ($59,99).
Модель Push Ultra являются одной из самых дорогих наушников в новой линейке Skullcandy. Время ее автономной работы составляет 40 ч. Конструкция наушников является накладной. В то же время она достаточно миниатюрная и снабжена ушными крючками, похожими на Powerbeats Pro. Для каждого динамика предусмотрены механизмы, помогающие управлять воспроизведением и выбирать уровень громкости. Заушные держатели могут менять форму, обеспечивая наилучшее прилегание к ушной раковине.
Конструкция наушников имеет усиленную влагозащиту. Обеспечена защита от попадания воды и образования водяного конденсата по стандарту IP67. В комплект входит футляр для ношения, который служит также для беспроводной зарядки.
Компания Skullcandy хорошо известна на рынке как производитель High-End аудиопродукции, а бренд имеет всемирное признание. Выпускаемые ею товары отличаются высокими динамическими характеристиками. Они рассчитаны на любителей экстремальных видов спорта. Основателем компании является Рик Олден, который создал бренд Skullcandy в 2003 году.
Использование технологии отслеживания компании Tile является признаком высокого уровня. Это - инновационная технология, которая предусматривает установку внутри гаджетов специальных Bluetooth-трекеров. Они автоматически регистрируют местонахождение гаджетов, благодаря чему их можно находить не только в пределах «видимости», но и потерянные на улице, оставленные в вещах или рюкзаке, оставленные в кафе или в транспорте и т.д. Для поиска потерянного гаджета достаточно загрузить приложение, где автоматически будет показано место, где может находиться гаджет. Поиски можно продолжать, даже если с момента потери гаджета прошло много времени и его заряд успел разрядиться.
Отличительная особенность модели наушников Skullycandy состоит в том, что система Tile позволяет находить вкладыши по отдельности, левый и правый, в том числе, если был утерян только один элемент. Пользователи Skullcandy получат доступ к некоторым функциям Tile Premium, что позволит им воспользоваться расширенной историей местоположений и получать интеллектуальные оповещения.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".