Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено
27 мая 2020, 19:35
В планах Samsung представить свой третий складной смартфон во второй половине 2020 года. Речь идет о долгожданном Galaxy Fold 2, преемнике популярной модели Galaxy Fold, вышедшей в прошлом году. Сегодня стало известно, что компания уже начала массовое производство Galaxy Fold 2 с ожидаемым релизом в августе.
Galaxy Fold 2 является одним из самых ожидаемых устройств в 2020 году. Ходят слухи, что в телефоне сумели уместить все пожелания пользователей по его оснащению. Теперь же и стана Samsung поступают весьма радостные новости о том, что производство этих смартфонов запущено. На это указывает тот факт, что компания разместила заказы на поставку необходимых для массового производства комплектующих.
Согласно предыдущим сообщениям, предстоящий Galaxy Fold 2 от Samsung будет использовать защиту UTG (Ultra Thing Glass) для своего складного экрана. Этот материал в настоящее время используется только в Galaxy Z Flip . Он долговечнее, чем бесцветная полиимидная пленка, используемая на оригинальной Galaxy Fold.
По прогнозам Samsung, в этом году будет отгружено от 2,5 до 3 миллионов складных устройств, по сравнению с 500 000 единиц в прошлом году. Кроме того, ожидается, что цена Galaxy Fold 2 будет примерно на $100 (7000 руб.) меньше, чем у его предшественника. Ожидается, что он будет продаваться в диапазоне от $1880 (133 000 руб.) до $1895 (135 000 руб.).
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