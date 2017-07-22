В прошлом году Apple анонсировала Apple Card - кредитную карту, созданную в партнерстве с Goldman Sachs. Huawei последовала этому примеру со своей собственной картой Huawei, объявленной несколько месяцев назад в Китае. Сегодня Samsung также выпустила собственную банковскую карту под названием Samsung Money.
Samsung Money - это дебетовая карта Mastercard, выпущенная в партнерстве Bancorp Bank и так же, как карта Apple привязана к Apple Pay, она привязана к Samsung Pay. Получить карту Samsung довольно легко, так как ее можно запросить через приложение Samsung Pay. При этом цифровую карту можно будет начать использовать еще до получения физической карты. Приложение Samsung Pay также может быть использовано для проверки балансов, мониторинга транзакций, отслеживания подозрительных покупок и блокировки карты.
Как подчеркивают в Samsung, в приложении Samsung Money еще не было зафиксировано ни одного сбоя. Компания обещает пользователям систему бонусных баллов за покупки, которые могут быть погашены и использоваться для будущих покупок Samsung.
Samsung также отметила, что денежные счета будут застрахованы FDIC на сумму до $1,5 млн, что в шесть раз выше, чем стандартная страховка дебетовых карт на сумму в $250 000. Еще одним преимуществом является отсутствие комиссии, если владельцы карт используют любой из 55 000 банкоматов в сети ALLPOINT ATM.
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