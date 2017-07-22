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Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»

27 мая 2020, 22:02


Несмотря на многочисленные провалы, которые раз за разом испытывает Microsoft на рынке цифровых помощников и интеллектуальных динамиков, исследователи компании продолжают создавать новые концепции. Одним из последних изобретений, ставшим публичным достоянием, стала конструкция «умного динамика с круговой оптической калибровкой».

Патент на это изобретение был подан в ноябре 2018 года. В течение прошедшего времени заявка прошла полный цикл рассмотрения и наконец была опубликована патентным агентством США (USPTO).

Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»


Как пишет издание MsPowerUser, в патенте предложена уникальная концепция. Обычно микрофоны и динамики используются в смарт-колонках для замера акустических характеристик окружающего пространства. Microsoft предлагает использовать совершенно другой способ для калибровки.




Предлагается установить кольцо из оптических датчиков по периметру колонки и с их помощью проводить обнаружение присутствия поблизости звукоотражающих поверхностей или объектов. Получив соответствующую картину отражений, можно осуществлять регулировку получаемых извне звуковых сигналов. Это позволит более точно выявлять направление в сторону говорящего в комнате.

Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»


Благодаря использованию расположенных по окружности колонки ИК-датчиков, пишет Microsoft, можно легко обнаружить стену. После этого микрофоны, расположенные также вдоль периметра колонки и направленные в сторону обнаруженной стены, можно отключить.

Благодаря такой коррекции, как считают в Microsoft, удастся решить важную проблему. Очень часто пользователи располагают умные колонки рядом со стенами и в углу комнаты. Это приводит к появлению отраженного от близкорасположенной стены звука. Появляется сильный эффект эха, что значительно затрудняет распознавание голоса в комнате. После калибровки, предложенной Microsoft, колонка будет слушать только в сторону говорящего, и отраженный звук не будет мешать ей.

Нужно отметить, что это - только патентная заявка, а не пример реальной конструкции.



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