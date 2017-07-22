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Asus раскрыла потенциал производительности на материнских платах Intel B460 и H470

28 мая 2020, 08:57


Компания Asus добавила новую опцию в прошивку для ряда моделей своих системных плат. Об этом сообщило китайское издание BenchLife. Название новой опции - Asus Performance Enhancement (APE). Речь идет о функции ускорения процессора ради повышения его производительности. В список поддерживаемых материнских плат попали все модели серии Intel 400, за исключением тех, которые имеют в своем названии обозначение Z.

Опцию Asus Performance Enhancement можно сравнить с ее аналогом - Base Frequency Boost (BFB), доступным в прошивках системных плат ASRock. Смысл применения данной опции - при ее включении для процессоров Comet Lake 10-го поколения происходит переключение с режима нагрузки PL1 (Power Level 1) на более высокий уровень, но в пределах допустимого регламента вендора чипа, т.е. компании Intel.

Asus раскрыла потенциал производительности на «материнках» Intel B460 и H470


В то же время, не следует путать данную функцию с классическим оверклокингом путем «умножения» частоты шины через параметр BCLK: Intel по-прежнему не позволяет делать этого с процессорами, в обозначении которых отсутствует буква K.




При подключенной опции APE процессор Comet Lake получает прирост тактовой частоты, но он будет работать все равно в пределах совместимых параметров, установленных Intel. Именно поэтому Intel поддерживает данную опцию. Сходство между APE и BFB очевидно, единственная разница - поддержка ASRock предоставляется для большего числа плат, чем APE. Asus поддерживает такую опцию на материнских платах B460 и H470, ASRock добавила поддержку еще и для наборов логики Z390 и B365.

Asus раскрыла потенциал производительности на «материнках» Intel B460 и H470

Список материнских плат B460 и H470 с поддержкой опции Asus Performance Enhancement (APE)


В список поддерживаемых материнских плат Asus вошли 11 моделей всех форм-факторов, начиная от чипсета H470 и заканчивая B460. В активации опции APE нет ничего сложного: нужно войти в BIOS, найти соответствующую опцию и включить ее. Остальное APE сделает сама.

Что дает APE? Если по-простому, APE раскрывает мощь процессоров Comet Lake. Например, модели с тепловым пакетом 65 Вт будут работать после этого так, будто у них тепловой пакет поменялся на 125 Вт. Прошивка повышает производительность до 125 Вт на указанных материнских платах Asus, за исключением игровой модели ROG Strix B460-F Gaming, которая может работать до 210 Вт. Эта игровая «материнка» ROG Strix B460-F обладает, вероятно, самой мощной подсистемой разгона.

В тоже время, следует отметить, что речь не идет о реальном оверклокинге, т.е. разгоне до экстремальных частот, требующих особого контроля со стороны пользователя. Речь идет о повышении тактовой частоты в пределах теплового пакета, предусмотренного производителем чипа.



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