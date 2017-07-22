В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G
28 мая 2020, 09:32
Honor совсем недавно начал дразнить аудиторию скорым выходом новой серии смартфонов Honor Play. Чуть позже китайский ритейлер Vmall даже объявил предзаказ на модель Honor Play4 Pro, которая пока еще не анонсирована. Сегодня же в базе данных TENAA под номером модели TNNH-AN00 появился будущий смартфон Honor Play4 5G.
Согласно данным TENAA, новинка будет весить 213 граммов и получит габариты 170 x 78,5 x 8,9 мм. Она оснащена большим 6,81-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9.
Под капотом некий восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, а также от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ встроенной памяти. На борту слот для карт памяти NM. Камера представлена четырьмя сенсорами - основным датчиком на 64 мегапикселя, 8-мегапиксельным сенсором (возможно это ультраширокоугольный объектив), а также двумя датчиками по 2 мегапикселя каждый (скорее всего это датчики макросъемки и глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Аккумулятор Honor Play4 5G имеет емкость 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку. Также известно, что в кнопку питания на правом краю смартфона интегрирован сканер отпечатков пальцев.
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