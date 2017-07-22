Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения
28 мая 2020, 09:54
Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, в том числе мышей, ковриков для них, клавиатур, наушников и игровых систем, выпустила новую модель игрового коврика для мыши Gigantus V2.
Выпущенная модель станет первой в серии обновленных продуктов для профессиональных геймеров, которые получат ряд новых игровых свойств. Они придут на смену прежним моделям первого поколения.
Модель Gigantus V2 представляет собой мягкий игровой коврик для мыши с обновленной текстурированной поверхностью из микротканого полотна на противоскользящей основе.
Коврик Gigantus V2может быть кастомизирован путем наложения специального принта с тегом игрока или отражением (в той или иной форме) идеалов игрового искусства.
Компания Razer будет выпускать коврики Gigantus V2 в четырех размерах: M (360x275x3 мм) - $9,99/11,99 евро, L (450x400x3 мм) - $14,99/19,99 евро, XXL (940x410x4 мм) - $29,99/39,99 евро и 3XL (1200x550x4 мм) - $49,99/59,99 евро.
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