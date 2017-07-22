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Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения

28 мая 2020, 09:54


Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, в том числе мышей, ковриков для них, клавиатур, наушников и игровых систем, выпустила новую модель игрового коврика для мыши Gigantus V2.

Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения


Выпущенная модель станет первой в серии обновленных продуктов для профессиональных геймеров, которые получат ряд новых игровых свойств. Они придут на смену прежним моделям первого поколения.




Модель Gigantus V2 представляет собой мягкий игровой коврик для мыши с обновленной текстурированной поверхностью из микротканого полотна на противоскользящей основе.

Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения


Коврик Gigantus V2может быть кастомизирован путем наложения специального принта с тегом игрока или отражением (в той или иной форме) идеалов игрового искусства.

Компания Razer будет выпускать коврики Gigantus V2 в четырех размерах: M (360x275x3 мм) - $9,99/11,99 евро, L (450x400x3 мм) - $14,99/19,99 евро, XXL (940x410x4 мм) - $29,99/39,99 евро и 3XL (1200x550x4 мм) - $49,99/59,99 евро.

Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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