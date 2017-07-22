РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс

28 мая 2020, 10:30


MSI представила игровой 27-дюймовый монитор Optix MAG274R, оборудованный панелью IPS с высокой частотой обновления 144 Гц и быстрым временем отклика 1 мс. Монитор имеет разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношение сторон 16:9.

Новинку по достоинству смогут оценить все фанаты игр и даже профессиональные геймеры.

Анонс Optix MAG274R


Optix MAG274R оснащен технологией HDR, которая позволяет отображать изображения с большим количеством деталей и более широким диапазоном цветов, выглядящих более похожими на то, что видит человеческий глаз по сравнению с традиционными мониторами.




Optix MAG274R дополнительно усилен игровым OSD-приложением. Пользователь сможет настроить параметры отображения для различных программ в приложении, после чего монитор будет автоматически применять пресеты при использовании программного обеспечения. Кроме того, приложение Gaming OSD позволяет использовать внутриигровые горячие клавиши для настройки параметров дисплея.

Анонс Optix MAG274R


Для максимального комфорта пользователя новинка имеет регулируемую подставку, благодаря которой можно легко изменить положение монитора для максимальной эргономики и оптимального просмотра.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • 32-дюймовый профессиональный дисплей Apple 6K Pro XDR был отмечен как «Дисплей года» в конкурсе SID
  • Redmi выпустила на рынок свой первый компьютерный монитор Redmi 1A
  • HP анонсировала выпуск линейки мониторов серии E, сертифицированных по TUV Low Blue Light
  • AOC представила в России линейку премиальных мониторов P2
  • Acer выпустила VA-мониторы XZ270X и XZ320QX с частотой обновления экрана 240 Гц

    • следующая новость
    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    предыдущая новость
    Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 мая, 2020

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

    ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном

    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс

    Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения

    В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G

    Asus раскрыла потенциал производительности на материнских платах Intel B460 и H470

    27 мая, 2020

    Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»

    32-дюймовый профессиональный дисплей Apple 6K Pro XDR был отмечен как «Дисплей года» в конкурсе SID

    Samsung представила собственную дебетовую карту

    Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено

    Skullcandy выпустил новую линейку High-End наушников со встроенным bluetooth-трекером

    Aqua Computer расширила свою линейку систем охлаждения

    XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности

    Новый Acer Aspire 7 теперь доступен в России

    Catchup: Facebook готовит к запуску приложение «А, поговорить?!»

    Nokia пришлось остановить производство в Индии

    ССЫЛКИ