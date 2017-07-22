Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс
28 мая 2020, 10:30
MSI представила игровой 27-дюймовый монитор Optix MAG274R, оборудованный панелью IPS с высокой частотой обновления 144 Гц и быстрым временем отклика 1 мс. Монитор имеет разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношение сторон 16:9.
Новинку по достоинству смогут оценить все фанаты игр и даже профессиональные геймеры.
Optix MAG274R оснащен технологией HDR, которая позволяет отображать изображения с большим количеством деталей и более широким диапазоном цветов, выглядящих более похожими на то, что видит человеческий глаз по сравнению с традиционными мониторами.
Optix MAG274R дополнительно усилен игровым OSD-приложением. Пользователь сможет настроить параметры отображения для различных программ в приложении, после чего монитор будет автоматически применять пресеты при использовании программного обеспечения. Кроме того, приложение Gaming OSD позволяет использовать внутриигровые горячие клавиши для настройки параметров дисплея.
Для максимального комфорта пользователя новинка имеет регулируемую подставку, благодаря которой можно легко изменить положение монитора для максимальной эргономики и оптимального просмотра.
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